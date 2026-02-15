روبيو: واشنطن لا تريد من أوروبا أن تكون "تابعة" لها و"راضية عن المسار" في سورية

أكدوزير الخارجية الأميركي، روبيو، أن إدارة دونالد ترامب ترحب باستقلال أوروبا كشريك لا تابع. وأشاد بمسار الاتفاق بين دمشق والأكراد وضرورة تنفيذه وتوسيعه، مع التفاؤل بوحدة سورية. كما لم تشكك واشنطن باستنتاجات أوروبا بشأن تسميم نافالني.

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد (Getty Images)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ترحّب بتخلي أوروبا عن "اعتمادها" على الولايات المتحدة، مؤكدا أن الأخيرة لا تريد لها أن تكون "تابعة" لها.

وأضاف روبيو خلال زيارة إلى سلوفاكيا عقب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا نريد من أوروبا أن تكون تابعة للولايات المتحدة. نريد أن نكون شركاء لكم. نريد العمل مع أوروبا، ونريد العمل مع حلفائنا".

وأشاد روبيو بـ"المسار" الذي تسلكه سورية في ظل الاتفاق بين السلطة في دمشق والأكراد، رغم إقراره بوقوع أحداث "مثيرة للقلق".

وقال روبيو خلال زيارة لسلوفاكيا "مرت بعض الأيام التي كانت مثيرة جدا للقلق، لكننا راضون عن المسار... علينا أن نحافظ على هذا المسار. هناك اتفاقات جيدة قائمة".

وشدد الوزير الأميركي على وجوب تنفيذ الاتفاق المبرم بين دمشق والأكراد.

وإذ أقر بأن التنفيذ "لن يكون سهلا"، اعتبر أن "هناك اتفاقات أخرى من النوع نفسه عليهم إبرامها مع الدروز والبدو والعلويين، ومع جميع مكونات المجتمع السوري المتنوع للغاية".

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير، أعلنت السلطات في دمشق والأكراد التوصل، بعد أشهر من التعثر والقتال، إلى اتفاق ينص على دمج القوات والإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد بمؤسسات الدولة.

وتابع وزير الخارجية الأميركي: "نعتقد أن هذه النتيجة، مهما كانت صعبة، أفضل بكثير من سورية كانت ستُمزق إلى ثمانية أجزاء، مع كل صنوف القتال والهجرات الجماعية. لذلك نحن متفائلون للغاية".

واشنطن لا تختلف مع الخلاصة الأوروبية بشأن تسميم نافالني

وقال وزير الخارجية إن لا سبب يدعو الولايات المتحدة للتشكيك في نتائج تحقيق أجرته خمس دول أوروبية، وخلص الى أن المعارض الروسي أليكسي نافالني قُتل بالسمّ في السجن.

وقال روبيو في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في براتيسلافا "بالطبع، ليس لدينا أي سبب للتشكيك في ذلك، ولا نختلف معه".

وقضى نافالني، المعارض الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سجن روسي بالقطب الشمالي في 16 شباط/ فبراير 2024 وسط ظروف شابها الغموض، فيما كان يمضي عقوبة بالسجن 19 عاما.

وأفادت خمس دول أوروبية، السبت، بأن سمّا قاتلا معروفا باسم "إيبيباتيدين" وموجودا عادة في جلد ضفادع السهام الإكوادورية، عُثر عليه خلال تحليل عينات أخذت من جسم نافالني.

وأعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ أن الدولة الروسية هي المشتبه به الرئيسي في تسميم المعارض قبل عامين.

واضاف روبيو: "إنها قضية جدية جدا"، مشيرا إلى أنه رغم أن هذا التقرير ليس "من شأن" الولايات المتحدة، "فهذا لا يعني أننا نختلف على النتيجة".

وتابع: "لا سبب لدينا للتشكيك فيه، ونحن لا نعارض هذا الأمر ولن نخوض نزاعا مع هذه الدول في هذا الصدد".