موجز أنباء العالم: جولة روبيو الأوروبية وتطورات من غزة إلى أوكرانيا وإيران

جولة روبيو الأوروبية، تطورات غزة وسورية، توترات أوكرانيا وروسيا، استعداد إيران لتنازلات نووية، خلافات سياسية أميركية، تحركات صينية وأسترالية، وانتخابات بنغلادش تعكس مشهدا دوليا متقلبا مع تصاعد العقوبات والتوترات العالمية.

براتيسلافا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لسلوفاكيا، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترحب بتخلي أوروبا عن "اعتمادها" على الولايات المتحدة، مؤكدا أن الأخيرة لا تريد للقارة العجوز أن تكون "تابعة" لها.

إلى ذلك، أشاد روبيو بـ"المسار" الذي تسلكه سورية في ظل الاتفاق بين السلطة في دمشق والأكراد، رغم إقراره بوقوع أحداث "مثيرة للقلق".

وقال أيضا إن لا سبب يدعو الولايات المتحدة للتشكيك في نتائج تحقيق أجرته خمس دول أوروبية، وخلص إلى أن المعارض الروسي أليكسي نافالني قُتل بالسمّ في السجن.

ويواصل روبيو جولته الأوروبية بزيارة سلوفاكيا، ثم المجر، البلدين اللذين يحكمهما حليفان مقربان من الرئيس دونالد ترامب، وذلك غداة توجيهه دعوة إلى الأوروبيين للدفاع عن الحضارة الغربية.

دكا

قدّم تحالف تقوده الجماعة الإسلامية في بنغلادش طعونا لإلغاء نتائج الانتخابات في حوالى ثلاثين دائرة، بعدما مُني بهزيمة ساحقة الخميس لصالح الحزب الوطني البنغلادشي، في أول انتخابات تشريعية بعد انتفاضة عام 2024.

غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 11 شخصا على الأقل في ضربات إسرائيلية، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إنها جاءت ردا على انتهاكات لوقف إطلاق النار.

دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية تسلمها قاعدة الشدادي العسكرية في شمال شرق البلاد، بعد التنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت قبل أيام قاعدة رئيسية قرب الحدود الأردنية العراقية.

طهران

أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع "بي بي سي"، عن استعداد بلاده لتقديم تنازلات في ما يتعلق بمخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب مقابل رفع العقوبات الأميركية.

كييف

أعلن الجيش الأوكراني أنه شنّ هجوما بطائرات مسيّرة على منشأة نفطية في كراسنودار بجنوب روسيا، ما تسبب باندلاع حريق في الموقع.

موسكو

تفقّد رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف قواته في أوكرانيا، حيث أكد السيطرة على 12 قرية في شرق البلاد خلال شباط/فبراير، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع.

ميونيخ

أفاد رئيس جهاز استخبارات لاتفيا بأن عسكرة الاقتصاد الروسي لن تتوقف مع انتهاء الحرب في أوكرانيا، محذرا من أنّ مدى عدائية موسكو بعد الحرب سيكون رهنا بصورة أساسيّة باستمرار العقوبات الدولية المفروضة عليها أو رفعها.

لندن

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن بلادها تدرس "تشديد العقوبات" على موسكو، عقب نشر نتائج تحقيق أجرته خمس دول أوروبية خلص إلى أن المعارض أليكسي نافالني قُتل بالسمّ في السجن في روسيا.

ميونيخ

أبدى نجل الشاه المخلوع، رضا بهلوي، استعداده لقيادة "مرحلة انتقالية" في إيران، وذلك أمام تجمع حاشد لمناصريه في المدينة الألمانية السبت، غداة اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تغيير نظام الحكم في طهران هو "أفضل ما يمكن أن يحدث".

بكين

أكدت الصين أنها ستعفي مواطني بريطانيا وكندا من الحصول على تأشيرة دخول لزيارة أراضيها، اعتبارا من الثلاثاء 17 شباط/فبراير.

ميونيخ

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال اجتماع بينهما السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمل بكين في الارتقاء بعلاقاتها مع برلين إلى "مستوى جديد".

واشنطن

انتقد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ما وصفه بانعدام الحياء واللياقة في الخطاب السياسي للبلاد، في أول ردّ يصدر عنه على منشور على حساب دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يصوره هو وزوجته ميشيل على هيئة قردَين.

هانوي

منحت فيتنام ترخيصا لخدمة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك لتشغيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الدولة الشيوعية، بحسب ما أعلنت وكالة حكومية.

سيدني

أعلنت أستراليا أنها ستنفق 3.9 مليارات دولار أسترالي (2.8 مليار دولار أميركي)، ستكون بمثابة "دفعة أولى"، على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.