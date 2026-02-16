إغلاق جزئي في متحف اللوفر بسبب إضراب للموظفين

فُتح المتحف جزئّيًا أمام زائريه، واقتصرت الزيارة على رؤية الأعمال الفنيّة الأشهر، بسبب إضراب موظفي المتحف احتجاجًا على ظروف العمل، وسبق أن أُغلق المتحف تمامًا 4 مرّات بسبب الإضرابات.

أُغلق اللوفر في باريس، المتحف الأكثر استقطابًا للزائرين في العالم، جزئيًّا الإثنين، بسبب إضراب دعا إليه موظفوه احتجاجًا على ظروف عملهم، وفق ما صرحت به النقابات والإدارة.

وأجبر الإضراب المتحف على فتح أبوابه "جزئيًّا" فقط، واقتصرت تجربة الزائرين خلال هذا النهار على معاينة "الروائع الفنية"، التي تشمل لوحة الموناليزا وتمثال فينوس ميلو، بحسب متحدث باسم المتحف.

وينظّم الإضراب الذي بدأ في 15 كانون الأول/ ديسمبر للتنديد بظروف عمل موظفي المتحف، لا سيّما نقص الموظفين والتفاوت في الأجور، مقارنة بغيرهم من موظفي وزارة الثقافة الفرنسية.

ومنذ بدء الإضراب، أُغلق متحف اللوفر إغلاقًا كاملًا أربع مرات، فيما فُتحت قاعات العرض جزئيًّا أربع مرات أخرى، ( يشمل هذا الإثنين).

أعلن المتحف، الخميس، الذي تعرّض لسرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، أنّه كان هدفًا لعملية احتيال واسعة النطاق في بيع التذاكر، أسفرت عن خسائر تجاوزت 10 ملايين يورو.

كما تسبب تسرب للمياه، الجمعة، في إتلاف سقف مزخرف يعود للقرن التاسع عشر، ما دفع إلى إغلاق بعض القاعات مؤقتًا.

