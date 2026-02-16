المفاوضات النووية في جنيف.. عراقجي: الاستسلام أمام التهديدات ليس مطروحا

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي وتقني استعدادًا للجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، المرتقبة الثلاثاء بوساطة سلطنة عمان ، فيما يشارك في الوفد الأميركي جاريد كوشنر والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين، إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي وتقني لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات النووية وعقد بعض المشاورات الدبلوماسية التي من المتوقع أن تعقد الثلاثاء، حسب وزارة الخارجية الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي سيلتقي نظيريه العماني والسويسري، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ومسؤولين آخرين.

من جهتها، أفادت مصادر أميركية لموقع أكسيوس أن الوفد الأمريكي المشارك في المفاوضات التي تعقد بوساطة سلطنة عُمان، سيضم جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وفي طهران، ذكرت وكالة تسنيم أن الوفد الإيراني أعد حزمة مقترحات للمفاوضات، ونقل عن عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم رضائي قوله إن إيران "غير متفائلة كثيرا" بسبب سوابق واشنطن في انتهاك الاتفاقيات.

كما شدد على أن طهران لن تناقش وقف تخصيب اليورانيوم أو إخراج مخزونها المخصب، وأن المحادثات لن تشمل الملف الصاروخي أو القضايا الإقليمية.

واستبق وزير الخارجية الإيراني عراقجي انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بالتأكيد على أن "الاستسلام أمام التهديدات ليس مطروحًا على الطاولة".

ونشر عراقجي على منصة إكس اليوم الإثنين أنه سيلتقي رفقة خبراء نوويين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لإجراء مناقشات فنية معمقة، مشيرا إلى أنه وصل إلى جنيف بأفكار عملية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف. كما أضاف أنه سيلتقي وزير الخارجية العماني قبل بدء المفاوضات الدبلوماسية مع واشنطن غدا الثلاثاء.

وتأتي هذه الجولة بعد استئناف المفاوضات في مسقط في السادس من شباط/فبراير الجاري، بعد أشهر من انهيار المحادثات السابقة إثر الضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران في يونيو الماضي، والتي استمرت 12 يوما.

وتلعب سويسرا دورا محوريا في العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة منذ عقود، حيث مثلت المصالح الأميركية في إيران بعد قطع واشنطن علاقاتها مع طهران إثر أزمة الرهائن عام 1980.