المكاسب الميدانية الأسرع منذ 2023: كييف تستعيد خلال أيّام أراضٍ احتلتها روسيا في شهر

رجّح معهد دراسة الحرب أنّ القوات الأوكرانية استفادت من حظر خدمات نظام "ستارلينك" عن القوات الروسية، بعد إعلان إيلون ماسك اتّخاذ إجراءات ضدّ الاستخدام الروسي.

استعادت أوكرانيا من روسيا مساحة قدرها 201 كيلومتر مربع بين الأربعاء والأحد من الأسبوع المنصرم، مستغلة تعطيل خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لدى القوات الروسية، وفق تحليل يعتمد على بيانات معهد دراسة الحرب.

وتكاد المساحة المستعادة تعادل ما حقّقته روسيا من مكاسب ميدانية في كانون الأول/ ديسمبر، وهي الأكبر التي استعادتها القوات الأوكرانية خلال أيام قليلة منذ الهجوم المضاد الذي شنّته في حزيران/ يونيو 2023.

ورجّح معهد دراسة الحرب الذي يعمل بالتعاون مركز "كريتيكال ثريتس بروجكت"، وهو أيضًا مركز أبحاث أميركي، أنّ "الهجمات الأوكرانية المضادة تستفيد من الحظر الذي فرض مؤخرًا لمنع القوات الروسية من استخدام ’ستارلينك’، الذي يقول مدوّنو الحرب الروس إنّه يسبب مشكلات على مستوى الاتصالات والقيادة، والسيطرة في ساحة المعركة".

ورصد مراقبون عسكريون، في الخامس من شباط/ فبراير، تعطلًا في هوائيات "ستارلينك" التي تستخدمها موسكو في الخطوط الأمامية، وذلك عقب إعلان مؤسس هذه الخدمة، إيلون ماسك، اتّخاذ "إجراءات" لوضع حد لهذا الاستخدام.

وقالت كييف، إنّ مسيّرات روسية تستخدم هذه الهوائيات، لا سيّما للتحايل على أنظمة التشويش الإلكتروني، وضرب أهدافها بدقة.

وتقع غالبية الأراضي المستعادة على بُعد نحو 80 كيلومترًا إلى الشرق من مدينة زابوريجيا، في منطقة أحرزت فيها القوات الروسية تقدمًا كبيرًا منذ صيف 2025.

وبلغت نسبة الأراضي الأوكرانية الخاضعة كليًّا أو جزئيًّا لسيطرة روسيا 19,5 بالمئة في منتصف شباط/ فبراير، مقارنة بـ18,6 بالمئة قبل عام.

وكان نحو 7 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، وتحديدًا شبه جزيرة القرم وجزء من إقليم دونباس، تحت السيطرة الروسية حتى قبل بدء الغزو في شباط/ فبراير 2022.