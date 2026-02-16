روسيا تنفي الاتهامات الأوروبية بتسميم المعارض نافالني في السجن

نفت روسيا اتهامات 5 دول أوروبية لها بتسميم وقتل المعارض أليكسي نافالني في السجن، فيما طالبت والدته بالعدالة لابنها في الذكرى السنوية الثانية لوفاته.

رفض الكرملين اليوم، الإثنين، التحقيق الذي أجرته خمس دول أوروبية وخلص إلى أن المعارض الروسي أليكسي نافالني مات مسموما في السجن في سيبيريا قبل عامين، ووصفه بأن "لا أساس له".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين خلال مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف "بالطبع لا نقبل مثل هذه الاتهامات. نحن نختلف معها. نعتبرها متحيزة ولا أساس لها من الصحة".

وطالبت والدة نافالني بتحقيق "العدالة" لابنها في الذكرى الثانية لوفاته، بعدما خلص تحقيق أجرته خمس دول أوروبية إلى أنه مات مسموما.

وقالت ليودميلا نافالنيا لصحافيين بالقرب من ضريح ابنها في موسكو "تؤكّد هذه الخلاصة ما كنّا نعرفه منذ البداية. وكنّا نعرف أن ابني لم يمت بكلّ بساطة في السجن، فهو تعرّض للاغتيال".

وتابعت "مرّ عامان ونحن نعرف المادة التي سُمّم بها. أظنّ أن الأمر سيستغرق بعض الوقت وسنعرف من فعل ذلك في نهاية المطاف".

وأكّدت "بالطبع، نرغب في أن يحصل ذلك في بلدنا وفي أن تنتصر العدالة".

وصرّحت ليودميلا نافالنيا "سبق أن قلت إن من أصدروا ذاك الأمر معروفون من العالم أجمع، وأنا أقولها مجدّدا. ونحن نريد أن تحدّد هويّات كلّ الذين شاركوا" في العملية.

واحتشد عشرات الأشخاص في موسكو أمام ضريح أليكسي نافالني الذي عرف بمعارضته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكشفه عن دوائر الفساد في بلده. وهو قد قضى في السجن في 16 شباط/ فبراير 2024 عن 47 عاما، في ظروف لا تزال غامضة.

واتهمت خمس دول أوروبية، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، السبت روسيا بتسميمه عبر استخدام "مادة سامة نادرة" بناء على تحقيقات وتحليلات أجرتها.