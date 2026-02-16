عشية استئناف المفاوضات الإيرانية – الأميركية: مناورات عسكرية للحرس الثوري في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء مناورات عسكرية في مضيق هرمز الإستراتيجية، قال إنها تهدف إلى تحضيره "للتهديدات الأمنية والعسكرية المحتلة"، وذلك عشية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران المقرر لها في جنيف الثلاثاء.

باشر الحرس الثوري الإيراني اليوم، الإثنين، مناورات عسكرية في مضيق هرمز الإستراتيجي، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي، عشية بدء جولة جديدة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن هذه المناورات التي لم يحدد مدتها، تهدف إلى تحضير الحرس "للتهديدات الأمنية والعسكرية المحتملة" في مضيق هرمز، وذلك بعدما نشرت واشنطن قوة بحرية كبيرة في الخليج.

وسبق أن هددت طهران مرارا بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن هذه المناورات تجرى "في الخليج الفارسي وبحر عمان"، بإشراف قائد الحرس الثوري محمد باكبور.

ويأتي إعلان هذه التدريبات عشية جولة مفاوضات ثانية في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة بوساطة تتولاها سلطنة عمان.

واستأنف البلدان مفاوضاتهما في السادس من شباط/ فبراير في مسقط، للمرة الأولى منذ حرب شنتها إسرائيل على ايران في حزيران/ يونيو وشاركت فيها واشنطن عبر ضرب منشآت نووية إيرانية.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجرتا مفاوضات في ربيع 2025 لكنها توقفت مع اندلاع الحرب.

ويحض الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران على إبرام اتفاق، في موازاة إرساله حشودا عسكرية بحرية إلى المنطقة.

وبعد نشر حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وقطع بحرية تابعة لها في الخليج في كانون الثاني/ يناير، أعلن ترامب الجمعة أن حاملة طائرات ثانية هي جيرالد فورد ستبحر "قريبا جدا" إلى الشرق الأوسط.