مقررون أمميون بشأن ملفات إبستين: على الحكومات اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الجناة

ذكر المقرّرون أنّ الوثائق تحوي أدلّة مقلقة على انتهاكات جنسيّة موثّقة، واتّجار بالبشر، واستغلال النساء والفتيات، داعيةً الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الجناة.

قال مقررو الأمم المتحدة، إنّ الوثائق المتعلقة بالملياردير الأميركي جيفري إبستين، الذي توفي عام 2019 في محبسه خلال محاكمته بتهمة إدارة شبكة دعارة تستهدف القاصرات، "هزت ضمير الإنسانية"، وإنّ على الحكومات اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الجناة.

وأضاف المقررون في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أنّ "وثائق إبستين تحتوي على أدلة مقلقة وموثقة على انتهاكات جنسية منهجية واسعة النطاق، والاتّجار بالبشر، واستغلال النساء والفتيات".

وأردف البيان "هذه الأفعال قد تشمل الاستعباد الجنسي، والعنف الإنجابي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة اللا إنسانية والمهينة، وقتل النساء".

وذكر البيان، أنّ الفظائع المرتكبة ضد النساء والفتيات تبدو قابلة للتصنيف على أنّها "جرائم ضد الإنسانية".

وجيفري إبستين هو رجل أعمال أميركي، اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهنّ لم تتجاوز أعمارهنّ 14 عامًا، ووجد ميتًا في السجن بنيويورك عام 2019 في أثناء محاكمته.

ونشرت وزارة العدل الأميركية، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أكثر من 3 ملايين وثيقة، وألفَي مقطع فيديو، و180 ألف صورة متعلقة بإبستين بموجب قانون الشفافية، الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وتشمل هذه المواد صورًا فوتوغرافية، ومحاضر جلسات هيئة المحلفين الكبرى، وسجلات تحقيق، مع العلم أنّ العديد من الصفحات لا تزال قيد تنقيح مكثف.

وتضمنت الوثائق أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة، مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.