إرجاء جلسة محاكمة مادورو المقبلة في نيويورك إلى 26 آذار

أُرجئت الجلسة المقبلة من محاكمة الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو أمام القضاء الفدرالي الأميركي في نيويورك والتي كانت مقرّرة في 17 آذار/مارس، إلى 26 منه.

وكانت النيابة العامة وبموافقة وكلاء الدفاع عن مادورو، طلبت إرجاء الجلسة.

ووافق القاضي المكلّف بالنظر في الملف على الطلب الذي أشارت فيه النيابة العامة إلى "مشكلات في التخطيط والمسائل اللوجستية" من دون إعطاء أي توضيح.

ومثل مادورو (63 عاما) للمرة الأولى أمام القضاء الأميركي في الخامس من كانون الثاني/يناير، بعد يومين على اختطافه خلال عملية عسكرية أميركية في فنزويلا، ودفع حينها ببراءته من تهم تتّصل بالإتجار بالمخدرات، مشدّدا على أنه "أسير حرب".

ومثلت معه زوجته سيليا فلوريس (69 عاما) التي دفعت هي أيضا ببراءتها.

وستمثل فلوريس مع زوجها أمام المحكمة في 26 آذار/ مارس.

وتولى مادورو حكم فنزويلا من آذار/مارس 2013 حتى كانون الثاني/يناير 2026. وحاليا تتولى رئاسة البلاد بالوكالة ديلسي رودريغيز التي كانت تشغل منصب نائبته منذ العام 2018.