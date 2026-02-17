موجز لأبرز أخبار العالم الثلاثاء: المفاوضات الأميركية – الإيرانية إلى أين؟

نستعرض أمامكم أدناه موجز لأبرز الأخبار حول العالم الثلاثاء، والتي كانت في مقدمتها جولة المفاوضات الثانية بين أميركا وإيران والتي عقدت في جنيف.

من مقر إقامة السفير العُماني في جنيف حيث انعقدت المفاوضات (Gettyimages)

عقدت، الثلاثاء، جولة مفاوضات هي الثانية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في مقر إقامة سفير سلطنة عمان في جنيف.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجولة الثانية من المحادثات بأنها "بناءة". فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله "الإيرانيون سيعودون خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات لمعالجة ثغرات قائمة في مواقفنا"، مشيرا إلى أنه "جرى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران ولكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة تتعين مناقشتها".

ومن جانبه، قال وزير خارجية سلطنة عمان التي تتوسط المفاوضات، إن "المفاوضات بين طهران وواشنطن شهدت تقدما نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا التقنية"، مضيفا "بذلنا جهودا جادة لتحديد عدد من المبادئ التوجيهية لصفقة نهائية. هناك الكثير من العمل يجب القيام به والأطراف غادرت بخطوات واضحة قبل الاجتماع التالي".

وفي وقت سابق، أعلنت إيران أن أي اتفاق نووي مع الولايات المتحدة لا بد من أن يتضمن رفع العقوبات الأميركية على طهران.

واعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتمكن من القضاء على الجمهورية الإسلامية.

وحذّر خامنئي من أن بلاده قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأميركية التي تُبحر في منطقة الخليج.

في الأثناء، أعلنت إيران أنها تعتزم إغلاق أجزاء من مضيق هرمز الإستراتيجي كإجراء احترازي خلال مناورات عسكرية للحرس الثوري، على ما أفادت قناة التلفزيون الرسمية الإيرانية.

روسيا وأوكرانيا

بدأ مفاوضون روس وأوكرانيون وأميركيون، الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات في جنيف بهدف التوصل إلى حل يُنهي أربع سنوات من الحرب في أوكرانيا.

وقالت كييف، الثلاثاء، إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة على أراضيها، في ما اعتبرته تقويضا للجهود الدبلوماسية.

وقُتل ثلاثة عاملين في محطة لتوليد الطاقة الحرارية، الثلاثاء، في ضربة بمسيرة روسية قرب مدينة سلوفيانسك الصناعية، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية صباح، الثلاثاء، إنها أسقطت ليلا أكثر من 150 مسيّرة أوكرانية كانت تستهدف مناطق عدة من بينها منطقة البحر الأسود.

على صعيد متصل، أعربت نيجيريا عن قلقها على مصير مواطنيها "الذين يجنّدون على نحو غير قانوني للمشاركة في نزاعات مسلّحة في الخارج"، فيما تتوالى الأخبار في عدّة بلدان إفريقية عن إرسال مواطنين للقتال لحساب موسكو.

الى ذلك، سيُسمح لناقلة النفط "غرينش" المشتبه بانتمائها إلى أسطول سفن روسية غير مرخص لها والمحتجزة منذ أواخر كانون الثاني/ يناير في ميناء بجنوب شرق فرنسا، بالمغادرة بعد دفع غرامة مالية بملايين اليورو فرضتها المحاكم الفرنسية.

وانهار مبنى في قاعدة عسكرية روسية، الثلاثاء، قرب مدينة سانت بطرسبرغ، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، مضيفة أن الأسباب لم تحدّد بعد وأن طواقم الإنقاذ موجودون في الموقع.

سورية

بدأت السلطات السورية نقل من تبقى من قاطني مخيم الهول الذي يؤوي عائلات عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي إلى مخيّم آخر في حلب في شمال البلاد، تمهيدا لإخلائه تماما، بعد أن غادره خلال الأسابيع الماضية الجزء الأكبر من الأجانب الذين كانوا محتجزين فيه.

باكستان

قُتل 14 عنصر أمن على الأقل وثلاثة مدنيين بينهم طفل في تفجيرين واشتباك بين الشرطة ومسلحين في شمال غرب باكستان، في وقت تتصدى قوات الأمن الباكستانية لتصاعد عمليات التمرد في الأقاليم الجنوبية والشمالية المتاخمة لأفغانستان.

بنغلادش

أدى رئيس وزراء بنغلادش طارق رحمن، اليمين الدستورية على رأس أول حكومة منتخبة منذ الاحتجاجات التي أطاحت الشيخة حسينة عام 2024 وسط تحديات جسيمة.

فرنسا والهند

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالعلاقات المتنامية بين البلدين خلال لقائهما في بومباي، في ظل حالة عدم اليقين التي أحدثتها سياسات التعرفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ليبيا

دعت الأمم المتحدة السلطات الليبية، سواء ممثلة بحكومة طرابلس في الغرب أو بالسلطات الموازية لها في الشرق، إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة لحماية المهاجرين واللاجئين من الانتهاكات التي يتعرضون لها.

فيتنام

أكدت فيتنام أن الزعيم تو لام سيحضر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي أطلقه ترامب.

فضائح إبستين في فرنسا

اختيرت آن كلير لوجاندر، المستشارة المقربة من إيمانويل ماكرون، لرئاسة معهد العالم العربي خلفا لجاك لانغ الذي أُجبر على الاستقالة بسبب علاقاته بجيفري إبستين.

إثيوبيا

يحتشد عناصر في الجيش الاتحادي الإثيوبي وقوات تيغراي على حدود إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي غربي، ما يثير مخاوف من تجدد الحرب.

السويد

صعدت روسيا تهديداتها الهجينة، ويبدو أنها مستعدة للمجازفة بشكل أكبر في المنطقة المحيطة بالسويد، حسبما صرح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السويدي.

أميركا وجنوب إفريقيا

وصل السفير الأميركي الجديد في جنوب إفريقيا إلى بريتوريا بعدما عيّنه ترامب في آذار/ مارس 2025 في ظلّ توتّر العلاقات بين البلدين، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي أميركي.

الاقتصاد الألماني

استبعدت غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أن يسجل الاقتصاد الألماني انتعاشا في عام 2026، وذلك بسبب حالة الإرباك الجيوسياسي وارتفاع التكاليف وضعف الطلب المحلي.

البطالة في بريطانيا

ارتفعت البطالة في بريطانيا في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول/ ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات بواقع 5,2%، وفق أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات، في انتكاسة جديدة لحكومة كير ستارمر العمّالية.

الهند وشبكات التواصل الاجتماعي

تبحث الهند مع شركات التواصل الاجتماعي فرض قيود عمرية، وذلك عقب قرار أستراليا حظر المنصات الشهيرة للأطفال دون 16 عاما، حسبما أعلن وزير التكنولوجيا أشويني فايشناو.

تحقيق ضد "غروك" في إيرلندا

فتحت هيئة حماية بيانات إيرلندية بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، تحقيقا في قيام برنامج الدردشة الآلي "غروك" على منصة "إكس" والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بتوليد صور ذات طابع جنسي بتقنية التزييف العميق، في أحدث خطوة دولية لمنع هذه الأداة.