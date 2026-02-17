هيلاري كلينتون تتهم ترامب بالتستر على ملفات ابستين

أكدت كلينتون أنها وزوجها لا يملكان ما يخفيانه، فيما ينفي ترامب أي مخالفة رغم ذكر اسمه في الملفات. وستدلي هيلاري بشهادتها في 26 شباط/فبراير، ويليها شهادة زوجها في اليوم التالي.

كلينتون وزوجها: لا نملك ما نخفيه في التحقيق (Getty Images)

اتهمت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الرئيس دونالد ترامب، بالتستر على ملفات الملياردير المثير للجدل جيفري ابستين، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكدت كلينتون، التي من المقرر أن تدلي بشهادتها أمام لجنة الرقابة في الكونغرس هذا الشهر، على ضرورة أن تكون الجلسة علنية لضمان الشفافية والعدالة.

وكانت وزارة العدل قد نشرت الشهر الماضي أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة وفيديو وصور تتعلق بتحقيقاتها في قضية ابستين، الذي توفي عام 2019.

ويظهر الرئيس السابق بيل كلينتون، زوج هيلاري، بشكل متكرر في هذه الملفات، دون وجود أي دليل على تورطهما في أي نشاط إجرامي.

وأوضحت هيلاري أنها وزوجها لا يملكان ما يخفيانه وطالبت بالإفراج الكامل عن الملفات لضمان معاملة عادلة.

وأضافت كلينتون أن بعض الجمهوريين يستخدمون القضية لتشتيت الانتباه عن ترامب، الذي ورد اسمه عدة مرات في الملفات، لكنه ينفي أي مخالفة.

وستدلي هيلاري كلينتون بشهادتها أمام الكونغرس في 26 شباط/فبراير، على أن يدلي زوجها بشهادته في اليوم التالي.

وأقر الرئيس السابق كلينتون بسفره على متن طائرة ابستين في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية لأغراض انسانية متعلقة بمؤسسته، لكنه نفى زيارته لجزيرة ابستين الخاصة.

أما هيلاري كلينتون التي نافست ترامب على الرئاسة عام 2016، فقد صرحت بأنها لم تتواصل مع ابستين بشكل مباشر ولم تزر جزيرته.

ولكنها ذكرت في المقابلة أنها التقت "في مناسبات قليلة" بغيلين ماكسويل، إحدى المقربات من ابستين والتي أدينت معه بالتآمر للاعتداء الجنسي على قاصرين.

وردا على تعليق كلينتون بأن الهدف من شهادتها أمام الكونغرس محاولة تشتيت الانتباه، نفى ترامب ذلك، وقال للصحافيين إنه "تمت تبرئته تماما".