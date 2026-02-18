إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان

تستعد إيران وروسيا لإجراء مناورات بحرية مشتركة في بحر عمان وشمال المحيط المهندي غدا الخميس، وذلك بعد جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

تجري إيران مناورات مشتركة، الخميس، مع حليفتها روسيا في بحر عمان، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية عن متحدث عسكري اليوم الأربعاء، غداة جلسة مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وقال المتحدث حسن مقصودلو، إن "المناورات البحرية المشتركة" ستجري في بحر عمان وفي شمال المحيط الهندي، و"هدفها تعزيز الأمن البحري (في المنطقة) والعلاقات بين سلاحي البحرية في البلدين".

ولم يحدّد المدة التي ستستغرقها هذه المناورات.

وكانت إيران قد أعلنت عن مناورات بدأت الإثنين بإشراف الحرس الثوري في مضيق هرهز الإستراتيجي.

وهدّد مسؤولون إيرانيون مرّات عدّة، لا سيما خلال فترات تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بإغلاق هذا المضيق الذي يعتبر ممرا رئيسيا لنقل النفط والغاز في العالم.

وقال التلفزيون الإيراني، إن المضيق أغلق لبضع ساعات الثلاثاء لأسباب "أمنية" خلال المناورات العسكرية.

ونشرت الولايات المتحدة في مياه الخليج قوة بحرية عسكرية ضخمة، في إطار تهديدها بالتدخّل عسكريا في إيران في حال لم يتوصل البلدان إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية بينهما.

واستؤنفت المفاوضات في مطلع شباط/ فبراير، برعاية سلطنة عمان، وكانت الأولى منذ حرب حزيران/ يونيو التي شنتها إسرائيل على إيران وشاركت واشنطن خلالها بقصف منشآت نووية إيرانية. وردّت طهران بقصف إسرائيل وقواعد عسكرية أميركية في المنطقة.

وتؤكد إيران أن المفاوضات تقتصر على الملف النووي، بينما تريد واشنطن أن تشمل برنامج إيران الصاروخي الباليستي ومسألة دعمها لتنظيمات مسلحة في الشرق الأوسط، على رأسها حزب الله.