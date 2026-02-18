تأجيل محاكمة مادورو في نيويورك وإعلان مقتل 11 في ضربات أميركية بالمحيط الهادئ

تأجلت محاكمة الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، في نيويورك إلى 26 مارس لأسباب لوجستية، بعد اعتقاله في يناير الماضي ورفضه التهم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات، فيما ستشارك زوجته سيليا فلوريس في الجلسة القادمة.

أُرجئت الجلسة المقبلة من محاكمة الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، أمام القضاء الفدرالي الأميركي في نيويورك، والتي كانت مقرّرة في 17 آذار/مارس، إلى 26 منه.

وجاء هذا التأجيل بعد طلب النيابة العامة وموافقة وكلاء الدفاع عن مادورو، بسبب "مشكلات في التخطيط والمسائل اللوجستية"، دون تقديم أي توضيحات إضافية.

وكان مادورو (63 عاما) قد مثل للمرة الأولى أمام القضاء الأميركي في الخامس من كانون الثاني/يناير، بعد يومين على اختطافة خلال عملية عسكرية أميركية في فنزويلا.

ورفض حينها التهم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات، مؤكدًا أنه "أسير حرب"، فيما مثلت معه زوجته سيليا فلوريس (69 عاما) ودفعت هي الأخرى ببراءتها. وستمثل فلوريس إلى جانب زوجها في الجلسة الجديدة المحددة في 26 مارس.

يذكر أن مادورو حكم فنزويلا من آذار/مارس 2013 حتى كانون الثاني/يناير 2026، وتتولى حاليا رئاسة البلاد بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي كانت نائبته منذ عام 2018.

في سياق متصل، أعلنت واشنطن عن مقتل 11 شخصا في ضربات استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، في إطار العمليات الأميركية لمكافحة الاتجار بالمخدرات في المنطقة.

وكتبت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي في منشور منصة إكس أن الضربات التي نفذت مساء الاثنين أسفرت عن مقتل "أربعة أشخاص على متن القارب الأول في شرق المحيط الهادئ، وأربعة على متن القارب الثاني في شرق المحيط الهادئ، وثلاثة على متن القارب الثالث في منطقة البحر الكاريبي".

تضمن المنشور مقطع فيديو يظهر الهجمات على ثلاثة قوارب، اثنان منها كانا ثابتين لحظة الهجوم، بينما كان الثالث يبحر بسرعة. وأمكنت رؤية أشخاص يتحركون قاربين قبل الضربات.

وبدأت الولايات المتحدة استهداف قوارب تشتبه في ضلوعها في التهريب في بداية أيلول/سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا وتدمير عشرات القوارب حتى الآن.

وتصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على أنها في حالة حرب مع من تسمّيهم "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون في أميركا اللاتينية. لكنها لم تقدم دليلا قاطعا على أن القوارب التي تستهدفها متورطة في تهريب المخدرات، ما أثار جدلا حادا حول قانونية الضربات.

ويقول خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية إن الضربات قد ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يعتقد أنها شملت مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة.

ونشرت واشنطن قوة بحرية كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث استهدفت في الأشهر الأخيرة قوارب تشتبه في أنها تُستخدم في تهريب المخدرات، واستولت على ناقلات نفط، ونفذت عملية عسكرية أسفرت عن اختطاف الرئيس مادورو.

لكن الإدارة الأميركية أمرت بإرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد، وهي أبرز قطع الأسطول، برفقة مجموعتها الضاربة، إلى الشرق الأوسط حيث يهدد ترامب بعمل عسكري ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها.