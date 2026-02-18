دبلوماسية مكوكية.. هل يحقق ويتكوف وكوشنر نجاحا بمفاوضات جنيف؟

أثار تكليف الرئيس ترامب مبعوثَيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بإدارة مفاوضات متزامنة في جنيف بشأن النووي الإيراني وحرب أوكرانيا، شكوكًا بشأن جدوى النهج الأميركي، وسط انتقادات لغياب الخبرة، وتخوفات من “تشتيت الجهود” في أزمتين معقدتين.

ترك تكليف دونالد ترامب لمبعوثيه المفضلين بالتحرك بين جولتين من المفاوضات، الأولى تتعلق بالأزمة النووية الإيرانية، والثانية بشأن حرب روسيا في أوكرانيا، في يوم واحد في جنيف الكثيرين في عالم السياسة الخارجية في حيرة من أمرهم.

وقال خبراء، إن الدبلوماسية المكوكية التي قام بها، الثلاثاء، المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر أثارت تساؤلات، ليس فقط حول ما إذا كانا تجاوزا حدودهما وقدراتهما، بل أيضا حول احتمالات نجاحهما في حل أي من الأزمتين.

وأوضح ترامب، الذي تفاخر كثيرا بإنهائه حروبا وصراعات متعددة في السنة الأولى من ولايته الثانية، أنه يسعى إلى إبرام المزيد من الاتفاقات الدولية التي يمكنه الترويج لها في سعيه للحصول على جائزة نوبل للسلام.

ولكنّ المفاوضات الحساسة حول هاتين القضيتين اللتين طال أمدهما، جرى ترتيبها بسرعة، ولم يتضح سبب اختيار جنيف لعقدهما، باستثناء تاريخ المدينة الطويل في استضافة الفعاليات الدبلوماسية الدولية.

وقال مستشار السياسة الخارجية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، بريت بروين، "يبدو أن ترامب يركز على الكمية أكثر من الجودة والعمل الدبلوماسي الصعب والمفصل... معالجة القضيتين في نفس الوقت والمكان لا معنى لها".

وكانت إيران هي المشهد الافتتاحي في استعراض دبلوماسي مدروس بعناية في جنيف، حيث جرت المحادثات تحت إجراءات أمنية مشددة، في موقعَين على جانبَي المدينة السويسرية الناطقة بالفرنسية.

وبعد ثلاثة ساعات ونصف من المناقشات غير المباشرة، بين الفريق الأميركي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوساطة عُمان، أشار الجانبان إلى إحراز بعض التقدم، من دون وجود ما يشير إلى اتفاق وشيك في النزاع طويل الأمد حول برنامج إيران النووي.

ويمكّن استمرار المسار الدبلوماسي ترامب مِن مواصلة توسيع حشده العسكري الضخم قرب إيران، ليوضح أن استخدام القوة لا يزال مطروحا على الطاولة. ومن المرجح أن يبقي ذلك الشرق الأوسط في حالة توتر، إذ يخشى الكثيرون من أن تؤدي الضربات الأميركية، حال وقوعها، إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا.

النهج الدبلوماسي الأميركي في جنيف يؤدي إلى "تشتيت الجهود" ويزيد من احتمالية الفشل

وانتقل الوفد الأميركي مباشرة، الثلاثاء، من محادثات إيران التي استضافتها البعثة الدبلوماسية العمُانية إلى فندق "إنتركونتيننتال"، لحضور أول أيام المحادثات الروسية الأوكرانية التي تستمر يومين، من أجل وقف الحرب التي وعد ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2024 بإنهائها "في يوم واحد".

ولم تُعلق آمال كثيرة على تحقيق انفراجة، في أحدث جولة من المحادثات لإنهاء أكبر حرب في أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وقال مسؤول إقليمي مقرّب من قادة إيران، إن الأجندة المزدوجة للفريق الأميركي في جنيف أثارت شكوكا متزايدة حول صدق واشنطن بشأن أي من الجهود الدبلوماسية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "هذا النهج قد يؤدي إلى تشتيت الجهود... إنه يشبه غرفة طوارئ بها مريضان في حالة حرجة، وطبيب واحد غير قادر على تقديم رعاية مستمرة لأي منهما، مما يزيد من احتمالية الفشل".

وأكد عضو مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط في بيروت، مهند الحاج علي، أن حجم المخاطر في الأزمة الإيرانية كبير للغاية، لدرجة لا تسمح للولايات المتحدة بأن تتعامل مع الدبلوماسية على هذا النحو.

وقال "تكليف فريق مكون من ويتكوف وكوشنر بحل جميع مشكلات العالم واقع صادم، بكل صراحة".

وذكر عدد من الخبراء أن المبعوثَين، وكلاهما من عالم ترامب في مجال التطوير العقاري في نيويورك، يفتقران إلى عمق المعرفة والخبرة لمواجهة مفاوضين مخضرمين مثل عراقجي والمحاورين الروس، وأن قدراتهما لا تؤهلهما للتعامل مع مثل هذه الصراعات المعقدة.

ولم يشارك في محادثات جنيف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، المعروف بخبرته السياسية الخارجية.

وردا على طلب للتعليق، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن ترامب وفريقه "بذلوا جهودا أكبر من أي جهة أخرى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، لوقف القتل وإبرام اتفاق سلام" في أوكرانيا، ونددت كيلي "بمنتقدين" مجهولين لنهج الرئيس.

تقليص الكوادر الدبلوماسية الأميركية يضرّ بمحاولة حل القضايا الكبرى

ويدافع مسؤولون في إدارة ترامب منذ فترة طويلة عن الدور الذي يلعبه ويتكوف وكوشنر، مستشهدين بمهاراتهما في إبرام الاتفاقات وبالثقة التي يضعها الرئيس فيهما، وبإخفاقات النهج الدبلوماسي التقليدي على مرّ السنوات الماضية.

وأدى ويتكوف، وهو صديق مقرّب لترامب ويُشار إليه كثيرا باسم "مبعوث لكل شيء" بسبب اتساع صلاحياته، دورا محوريا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار العام الماضي بين إسرائيل وحماس في حرب الإبادة على غزة، إلا أنّ مساعي الوصول إلى حل دائم تعثّرت. وأما جهوده الدبلوماسية مع إيران وروسيا فلم تحقق نجاحا يُذكر حتى الآن.

وفي الولاية الأولى لترامب، قاد كوشنر "اتفاقات أبراهام" التي أقامت بموجبها عدة دول عربية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ولكن مثل هذه الاتفاقات لم تشهد تقدما كبيرا منذ عودة ترامب إلى المنصب قبل نحو 13 شهرا.

ويرى بعض المحللين، أن قدرة كوشنر وويتكوف على التعامل مع أحدث مهمهاتهما الدبلوماسية تضررت، بسبب تقليص ترامب لجهاز السياسة الخارجية في الحكومة، سواء في وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي، بعد الاستغناء عن الكثير من الكوادر المخضرمة.

وقال بروين، "لقد شهدنا تفريغا لكوادرنا الدبلوماسية... لذا يبرز سؤال عمّا إذا كانت لا تزال لدينا الشخصيات المناسبة للعمل على هذه القضايا الكبرى".