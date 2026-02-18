مسؤولة أممية: إسرائيل تنفّذ "ضمًا تدريجيًا كأمر واقع" للضفة الغربية

حذّرت مسؤولة أممية رفيعة، الأربعاء، من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية تمثّل "ضمًّا تدريجيًا بحكم الأمر الواقع"، في ظل توسيع السيطرة الإسرائيلية على مناطق يُفترض أن تخضع إداريًا للسلطة الفلسطينية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، إن المنظمة "تشهد ضمًا تدريجيًا بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث تُغيّر الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب الوضع على الأرض على نحو مضطرد".

وأضافت أن الإجراءات التي أُقرت خلال الأسبوع الماضي من قبل الحكومة الإسرائيلية، من شأنها، في حال تنفيذها، أن تشكل "توسعًا خطيرًا للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة"، بما يشمل "مناطق حساسة مثل الخليل".

وأوضحت ديكارلو أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى توسيع المستوطنات عبر "إزالة العوائق البيروقراطية، وتسهيل شراء الأراضي، ومنح تراخيص البناء" للإسرائيليين، ما يعني عمليًا ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة.

وفي سياق متصل، أصدرت بعثات 85 دولة لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، بيانًا مشتركًا دانت فيه "القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية"، معربة عن قلقها من تداعيات هذه الخطوات على فرص حل الدولتين.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، قبل تصريحات ديكارلو، إن من "المستغرب أن تقول كل هذا العدد من الدول إن الوجود اليهودي في وطننا التاريخي ينتهك القانون الدولي"، مضيفًا: "لا توجد أمة أخرى في أي مكان آخر في العالم لها حق أقوى من حقنا التاريخي والموثق في أرض التوراة".