موجز أنباء العالم الأربعاء: تقييد دخول الفلسطينيين للأقصى ودعوة لتهجيرهم من الضفة

فرضت إسرائيل قيودًا على دخول المسجد الأقصى برمضان. بتسلئيل سموتريتش دعا لهجرة الفلسطينيين. مقتل جندي بغزة. مناورات إيرانية روسية. انفجار منجم بنيجيريا. تهديد بباريس. قرارات بأستراليا وواشنطن. زيارة دنماركية لغرينلاند، وأول رحلة أوروبية لكاراكاس منذ سنوات.

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، قيودا على الأشخاص الذين سيتاح لهم دخول المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، وأعلنت أنها ستتيح لعشرة آلاف فلسطيني فقط، أسبوعيا، أداء صلاة الجمعة في المسجد.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أنه يعتزم "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، على ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وقُتل جندي إسرائيلي في جنوب قطاع غزّة، بحسب ما أعلن الجيش، في ما يُرجح أن يكون بسبب "نيران صديقة"، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية.

أنقرة

أوصت اللجنة البرلمانية التركية المكلفة بإعداد إطار قانوني لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، بضرورة "إعادة دمج" مقاتلي الحزب في المجتمع بعد إلقائهم أسلحتهم.

طهران

تجري إيران مناورات مشتركة الخميس مع حليفتها روسيا في بحر عمان، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية عن متحدث عسكري، الأربعاء، غداة جلسة مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

نيجيريا

قضى 38 عاملا في انفجار غاز وقع في منجم رصاص في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر محلية.

باريس

أعلن حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي أنه اضطر إلى إخلاء مقره الرئيسي في باريس، بعد تلقيه "تهديدا بوجود قنبلة"، وذلك عقب تحميله جزئيا مسؤولية مقتل ناشط يميني متطرف في مدينة ليون.

الدنمارك وغرينلاند

يبدأ الملك الدنماركي فريدريك العاشر زيارة رسمية إلى غرينلاند، تستغرق ثلاثة أيام، وفق ما أفاد القصر الملكي، في بادرة دعم للإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي وسط مطامع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة بالاستيلاء عليه.

أستراليا

طلبت هيئة معنية بمراقبة التمييز العنصري في أستراليا من العضو في مجلس الشيوخ بولين هانسون ذات التوجهات اليمينيّة، تقديم اعتذار عن تصريحات أدلت بها اعتُبرت مسيئة للمسلمين.

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها منعت أحد مواطنيها، وهو فرد من عائلات عناصر تنظيم داعش الموجودين في مخيم روج في شمال شرق سورية، من العودة إلى بلده.

بنغلادش

وضع رئيس الوزراء الجديد في بنغلادش، طارق رحمن، تشكيلة حكومته المؤلفة من 50 عضوا، واحتفظ فيها بحقيبة الدفاع والقوات المسلحة، بحسب القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية.

واشنطن

ألغت قاضية في الولايات المتحدة قرار ترحيل طالب فلسطيني في جامعة كولومبيا شارك في التحركات المناهضة للحرب الإسرائيلية في غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستجري محادثات مع موريشيوس بشأن الإبقاء على وجودها العسكري في أرخبيل تشاغوس الذي تعمل بريطانيا على إعادته للدولة الجزيرة، بموجب اتفاق سبق أن ندد به الرئيس دونالد ترامب.

كراكاس

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير يوروبا" الإسبانية في فنزويلا، الثلاثاء، بحسب موقع إلكتروني لتتبع الرحلات الجوية، لتكون بذلك أول رحلة تجارية أوروبية تصل إلى البلاد منذ إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.