بريطانيا: اعتقال الأمير السابق أندرو في تحقيق مرتبط بقضية إبستين

الأمير أندرو يُعتقل بشبهة إساءة استغلال المنصب العام، فيما تربط تقارير صحافية التحقيق بملفات جيفري إبستين، والشرطة تقول إن القضية "نشطة" وترفض الكشف عن اسم الموقوف رسميًا.

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، الأمير السابق أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، بشبهة إساءة استغلال المنصب العام، في إطار تحقيق مفتوح بالوثائق التي تتعلق بالمجرم الجنسي الأميركي المدان جيفري إبستين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكدت شرطة وادي التايمز حيث يقع المقر الملكي "رويال لودج" الذي كان يقيم فيه أندرو حتى وقت قريب، في بيان نبأ توقيفه في بيان، فيما تجري حاليا مداهمات في دارتين بإنجلترا يُعتقد أنها على صلة بالقضية نفسها.

وكانت الشرطة قد أشارت سابقا إلى أنها "تُقيّم" معلومات تفيد بأن أندرو سرّب معلومات يُحتمل أن تكون سرية إلى إبستين خلال فترة توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.

وفي بيان أولي صدر عنها، لم تسمّ الشرطة المعتقل، واكتفت بالقول إن رجلًا في الستينيات من عمره اعتُقل بشبهة "سوء السلوك أثناء تولي منصب عام"، مضيفة أنها لن تكشف عن اسمه "وفقًا للإرشادات الوطنية".

الأمير أندرو وجيفري إبستين وميلانيا ترامب خلال حفل في مارالاغو بفلوريدا، فبراير 2000 (Getty Images)

وأعلنت الشرطة البريطانية، في بيان، أنه: "كجزء من التحقيق، أوقفنا اليوم (19/2) شخصًا في الستينيات من عمره من نورفولك بشبهة إساءة استغلال المنصب العام، ونُجري عمليات تفتيش في عناوين في بيركشاير ونورفولك".

وأضاف البيان أن "الرجل لا يزال محتجزًا لدى الشرطة في هذا الوقت".

وقالت الشرطة إن "هذه القضية أصبحت الآن نشطة، لذلك يجب توخي الحذر في أي نشر"، فيما قال مساعد رئيس الشرطة، أوليفر رايت: "بعد تقييم شامل، فتحنا الآن تحقيقًا في ادعاء بإساءة استغلال المنصب العام".

وأضاف رايت: "من المهم أن نحمي نزاهة وموضوعية تحقيقنا، فيما نعمل مع شركائنا للتحقيق في هذه المخالفة المزعومة". وتابع: "ندرك الاهتمام العام الكبير بهذه القضية، وسنقدم تحديثات في الوقت المناسب".

وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" قد أفادت في وقت سابق أن ست مركبات شرطة، ونحو ثمانية عناصر بلباس مدني، وصلوا صباحًا إلى مقر إقامة أندرو في "وود فارم" ضمن ضيعة ساندرينغهام شرق إنجلترا، للمشاركة في عملية الاعتقال.

وبحسب التقرير، تدرس الشرطة شبهة قيام أندرو بمشاركة معلومات حكومية حساسة مع إبستين، استنادًا إلى وثائق نُشرت مؤخرًا من قبل الإدارة الأميركية.

وأفادت السلطات البريطانية في وقت سابق هذا الشهر بأنها تفحص مزاعم تفيد بأن أندرو نقل وثائق حكومية سرية إلى إبستين، وفق ما أوردته "بي بي سي".

وسُحب من أندرو لقب "الأمير" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على خلفية علاقته بإبستين، كما أعلن حينها تخليه عن لقب دوق يورك وألقاب ملكية أخرى، بعد عودة قضية إبستين إلى الواجهة. وجاء في بيان صادر عنه حينها أن القرار اتُخذ بعد التشاور مع شقيقه الملك تشارلز وعائلته.

وكان أندرو، البالغ من العمر 66 عامًا، قد أعلن في عام 2019 تنحيه عن مهامه العامة بعد ارتباط اسمه بالقضية، لكنه نفى باستمرار أي مخالفات مرتبطة بإبستين، وأعرب عن ندمه على علاقته به، دون أن يرد على طلبات تعليق عقب نشر الوثائق الأخيرة.