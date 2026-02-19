السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق بسبب فرضه الأحكام العرفية

حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقيادة تمرد إثر إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024 ومحاولة استيلاء الجيش على الجمعية الوطنية، فيما نجح في تجنب عقوبة الإعدام.

حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، الخميس، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقيادة تمرد إثر إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أواخر عام 2024.

وأفاد القاضي جي غوي يون من محكمة سيول المركزية خلال تلاوته الحكم بأن الزعيم المحافظ السابق سيقضي حياته خلف القضبان، فيما نجح في تجنب عقوبة الإعدام التي طالبت بها النيابة العامة.

ويأتي الحكم بعد أن أعلن يون في خطاب مفاجئ مساء الثالث من ديسمبر 2024 الأحكام العرفية وأمر الجيش باقتحام الجمعية الوطنية، إلا أن عددا كافيا من النواب تمكنوا من دخول القاعة وإصدار قرار ضد الاستيلاء على السلطة، ما اضطر الرئيس آنذاك إلى التراجع.

واستمرت حالة التعليق الحكومي المدني ست ساعات فقط، لكنها أثارت أزمة سياسية عميقة وطويلة الأمد في البلاد.

وكان يون قد عزل في نيسان/أبريل 2025 بسبب هذه الأفعال، وكان يمثل أمام المحكمة رهن الاحتجاز.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة، التي دانت أيضًا وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الأحكام بحق المتهمين الآخرين المرتبطين بالقضية قريبا.