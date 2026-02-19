مدير وكالة الطاقة الذرية يحذّر من أن "الوقت داهم" في المفاوضات الإيرانية - الأميركية

أعلن غروسي إحراز تقدّم بالمحادثات الإيرانية الأميركية في جنيف بوساطة عُمانية، معتبرا أن الفرصة قائمة رغم ضيق الوقت وتعقيد الملفات. وأشار لاستعداد متبادل للاتفاق، وسط توتر وتصعيد أميركي وتعزيز انتشار عسكري بالشرق الأوسط، وتعليق طهران تعاونها مع الوكالة.

تحدّث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي عن "خطوة إلى الأمام" تم اتّخاذها في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، لكنّه حذّر من أن "الوقت داهم".

وأجرى الطرفان محادثات بوساطة عُمانية في جنيف، وقد خيّم على المفاوضات تلويح الولايات المتحدة بعمل عسكري ضدّ طهران.

وقال غروسي في مقابلة أجرتها معه قناة "إل سي إي" الفرنسية: "لقد حقّقنا تقدما، لكن لا يزال هناك عمل يتعيّن القيام به، والمشكلة تكمن في أن الوقت داهم".

وذكر أن "هناك إمكانية لحوار بدأ، للمرة الأولى، يتبلور حقا"، مضيفا: "بدأنا نتحدث عن أمور ملموسة، عمّا يتعين علينا القيام به".

وقال إنه لمس "استعدادا لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق"، لكنه لفت إلى أن هذا الأمر "بالغ التعقيد".

وعلّقت طهران بعض أوجه تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعت مفتشي الوكالة من دخول مواقع قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة، خلال حرب استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو الماضي، متهمة الهيئة الأممية بالانحياز، ومندّدة بعدم إدانتها للضربات.

وفي وقت سابق الأربعاء، شدّد البيت الأبيض على أنه سيكون "من الحكمة" أن تبرم إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة، بعد أيام على تصعيد الرئيس الأميركي خطابه ضد طهران.

وكان ترامب قد لوّح للمرة الأولى بعمل عسكري ضد إيران على خلفية حملة السلطات لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كانون الثاني/ يناير.

وبموازاة استئناف المحادثات بين الجانبين للمرة الأولى منذ حرب الأيام الإثني عشر، تواصل واشنطن تعزيز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط.