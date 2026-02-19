تحذير أوروبي من عواقب التصعيد العسكري ضد إيران.. ترقب عربي بشأن اندلاع الحرب وتداعياتها على المنطقة

حذّر الاتحاد الأوروبي من “عواقب وخيمة” لأي تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن الحل للملف النووي يمر عبر الدبلوماسية فقط، ومرحبًا بتقدم محادثات جنيف. ترقّب عربي واسع وتصاعد تحذيرات من اندلاع حرب في رمضان تهدد استقرار المنطقة وأمنها

حذّر الناطق باسم العلاقات الخارجية في مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنوار العنوني، اليوم الخميس، من "العواقب الوخيمة" للتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران على استقرار المنطقة، فيما شهدت مواضع التواصل مشاركة عربية من أطياف عديدة، شملت تقديرات وتحليلات بشأن التطورات الجارية بين واشنطن وطهران، واحتمال اندلاع حرب في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعرب العنوني، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن ترحيبه بالتقارير التي تتحدث عن إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، التي جرت في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد أنّ، الاتحاد الأوروبي يرى أنّ الحل المستدام للمشكلات المتعلقة بالملف النووي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الدبلوماسية.

وأضاف قائلًا "نحن على تواصل مع جميع الأطراف المعنية، ومستعدون للمساهمة في حل القضية"، مشيرًا إلى أنّ "الوقت قد حان لأن تُظهر إيران جديتها في تبديد مخاوف المجتمع الدولي".

وشدد على الأهمية البالغة لالتزام الأطراف بالقانون الدولي، والتحلي بضبط النفس، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توترات جديدة في المنطقة.

وقال محذرًا، إنّ "التصعيد العسكري ينطوي على خطر التسبب بعواقب وخيمة جدًا على استقرار المنطقة".

وتواترت تقارير إعلامية أميركية، اليوم الخميس، عبر شبكتَي "سي إن إن"، و"سي بي إس نيوز"، عن جاهزية الجيش الأميركي لمهاجمة إيران بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وقالت إنّ الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا بعد.

وتأتي التقارير في وقت عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، وأرسلت قطعًا بحرية إضافية رغم استمرار المفاوضات مع طهران، وسط تهديدات بشن هجوم على إيران.

ومن جانبها، ترى طهران أنّ واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودًا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها، مقابل تقييد برنامجها النووي.

وفي المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

كما تسعى الإدارة الأميركية إلى طرح برنامج إيران الصاروخي، ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أنّ طهران أكدت مرارًا أنّها لن تتفاوض بشأن أي قضايا غير برنامجها النووي.​​​​​​

ترقب عربي للتصعيد.. وتحذير من اندلاع الحرب في رمضان

وعاد شبح التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ليتصدر المشهد بدوائر إعلامية وإستراتيجية عربية، مع تزايد الحشود العسكرية الأميركية بالمنطقة، وتصريحات لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حذر فيها من أنّ نافذة الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني "بدأت تغلق".

تقديرات وتحليلات عربية بشأن احتمال اندلاع الحرب

وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في تقديرات وتحليلات لكتّاب وأكاديميين عرب على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما على منصة "إكس"، بشأن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية.

وقد أشار الخبير العسكري المصري، العميد سمير راغب، إلى نشر واشنطن المدمرة "يو إس إس بينكني" من طراز "أرلي بورك" ضمن نطاق القيادة المركزية الأميركية، ما يرفع عدد المدمرات في المنطقة إلى سبع، وفق منشور له على منصة "إكس".

وتحت عنوان "حرب ترامب على إيران في رمضان؟"، استعرض الأكاديمي الكويتي، عبد الله الشايجي، عبر "إكس" تقارير إعلام أميركي مثل "سي إن إن"، عن "اجتماع ترامب مع كبار المسؤولين والتنسيق مع الحلفاء، خاصة نتنياهو؛ لتوجيه عملية عسكرية ضد إيران تستمر لأيام لإلحاق أقسى الضرر، وإضعاف النظام الإيراني وحلفائه في المنطقة".

وأوضح أنّ ذلك يأتي "بعد حشد أكبر عدد من القوات والعتاد العسكري، منذ حرب إسقاط نظام صدام حسين في العراق عام 2003؛ بهدف إسقاط النظام الإيراني".

وأشار إلى أنّ "الاستعدادات شبه اكتملت، ويمكن بدء العملية العسكرية خلال أيام"، مرجحًا "انتظار وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد آخر الشهر".

وأضاف أنّ "تداعيات الحرب ستكون خطيرة ولن يستفيد منها سوى نتنياهو واليمين المتشدد، مع مخاطر تطورات غير محسوبة وسوء تقدير يهددان أمن واستقرار المنطقة".

ورأى الكاتب العراقي، لقاء مكي، عبر "إكس" أنّ هناك "إرادة تغيير أميركية متوقعة"، في إيران، مستدلًا على ذلك بالوضع في العراق.

وقال مكي، "خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، (2016-2020)، جرى تشكيل حكومتين في العراق، ولم نعرف أنّ إدارته تدخلت في تعيين أي منهما، فلماذا يتدخل الآن في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل، ويشترط أن يكون من خارج القوى القريبة من إيران؟".

وأضاف قائلًا "الواضح أنّها إرادة تغيير في إيران، والحاجة إلى حكومة في بغداد يمكن لواشنطن أن تعمل معها لمنع أي ارتدادات لصالح طهران، ومنع حلفاء النظام الإيراني من التدخل، أو السماح للحرس الثوري بالتسرب إلى العراق".

كما أورد الكاتب السعودي، داود الشريان، خبرًا عن "تأجيل اجتماع الكابينت في إسرائيل إلى الأحد، وسط تأهب أمني لاحتمال حرب مع إيران"، مشيرًا إلى عدم وجود سوابق تاريخية لحرب حديثة تتعمدها واشنطن، أو دولة أوروبية كبرى، بالتزامن مع دخول شهر رمضان.

وأعاد الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، نشر مقطع من مقابلة مع السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، يتحدث عن "مشروع إسرائيلي أميركي لتقويض قدرة النظام الإيراني".

تغطيات موسعة في الإعلام العربي للتطورات المتعلقة بالتصعيد المحتمل

ومن جانب الإعلام العربي، خصصت وسائل إعلام عربية تغطيات موسعة للتصعيد الدائر.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوله إنّ الحشود الأميركية بالشرق الأوسط تعني أنّ نافذة الدبلوماسية مع إيران بشأن نشاطها النووي "بدأت تغلق".

كما نقل التلفزيون العربي دعوة الحكومة البولندية رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا، وتحذيرها من أنّ فرصة الإجلاء قد تنتهي خلال ساعات.

وتناولت "سكاي نيوز عربية" التصعيد تحت عنوان؛ "حرب شاملة.. تفاصيل الاستعدادات الأميركية لضرب إيران".

ونقلت قناة "العربية" عن "سي إن إن"، أنّ "الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران اعتبارًا من السبت المقبل"، مع تغطية بعنوان، "بانتظار أوامر ترامب.. الجيش الأميركي يعلن جاهزيته لضرب إيران وسط تقدم محدود في المفاوضات".

كما تناولت صحف "عكاظ" و"الشرق الأوسط" السعوديتان، إضافة إلى موقع "الغد" الأردني، احتمالات ضربة وشيكة ومسار التصعيد بين واشنطن وطهران.

تصعيد محسوب وضغوطات أميركية لنيل تنازلات من إيران

وقال الفريق المتقاعد، قاصد محمود ، "التوتر العسكري في أعلى درجاته، القوات الأميركية استكملت الحشد ووسائل القتال والذخائر والطائرات والبوارج وحاملات الطائرات، وأصبحت قادرة عمليًّا على بدء الحرب".

وأضاف قائلًا "هذا لا يعني أنّ الأميركيين لم يكونوا قادرين سابقًا، لكنه استكمال لإجراءات دفاعية تعزز حماية قواعدهم ووجودهم في المنطقة"، واستدرك بقوله "لا نزال في مربع خيارات متعادلة مع تقدم دبلوماسي".

ورجح احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع "ترك ملفات أخرى لإسرائيل"، معتبرًا أنّ المشهد "يتسم بالضبابية".

ويرى محمود، أنّ التحشيد العسكري يمثل أداة ضغط لدفع إيران إلى شروط تفاوضية مناسبة، مؤكدًا أنّ الحرب "ليست حتمية، لكنها احتمال قائم".

وأشار إلى أنّ توقيت شهر رمضان، "لا يشكل عائقًا" في الحسابات الأميركية.

وأضاف أنّ أي تأخير محتمل يعود لاستعدادات لوجستية، تحسبًا لرد إيراني قد يطيل أمد المواجهة.

ولفت إلى عوامل قد تدفع نحو ضربة أميركية، بينها عدم اليقين بشأن النتائج، والخشية من خسائر نتيجة استهداف إيران قواعد أو قطعًا بحرية أميركية، في البحرَين العربي والأحمر.