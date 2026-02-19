توتر متصاعد: إيران تعلن إطلاق صواريخ ومناورات مع روسيا وواشنطن تعزز قواتها

تصاعد التوتر مع واشنطن، التي عززت وجودها العسكري قرب السواحل الإيرانية، بينما حذر وزير الخارجية الروسي من تداعيات أي ضربات أميركية جديدة. من المتوقع أن تقدم إيران مقترحا مكتوبا لواشنطن لحل الخلافات بعد المحادثات غير المباشرة في جنيف.

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن إيران أصدرت إشعارا جديدا للملاحة الجوية يفيد بأنها تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ في مناطق جنوب البلاد، الخميس، بين الساعة 03:00 و13:30 بتوقيت غرينتش.

ويأتي الإشعار بعد مناورات بحرية أجرتها إيران هذا الأسبوع في مضيق هرمز، فيما تعتزم تنفيذ مناورة بحرية مشتركة مع روسيا الخميس.

وصدر التنبيه في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، التي نشرت سفنًا حربية قرب السواحل الإيرانية، في وقت قال فيه نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، إن واشنطن تدرس ما إذا كانت ستواصل الانخراط الدبلوماسي مع طهران أم ستلجأ إلى خيارات أخرى.

ويستخدم نظام إشعارات الملاحة الجوية لإبلاغ الطيارين وأطقم الطائرات ومستخدمي المجال الجوي بتنبيهات سلامة مهمة تتعلق بالعمليات العسكرية أو المخاطر المحتملة.

وفي السياق، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن أي ضربة أميركية جديدة على إيران ستكون لها تداعيات خطيرة، داعيا إلى ضبط النفس والعمل على حل يسمح لطهران بمواصلة برنامجها النووي السلمي.

وقال لافروف على موقع وزارة الخارجية الروسية، إن الضربات السابقة التي استهدفت مواقع نووية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حملت مخاطر حقيقية لوقوع حادث نووي، مضيفا: "التداعيات لن تكون جيدة".

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أميركي كبير إن إيران من المتوقع أن تقدم مقترحا مكتوبا بشأن كيفية حل الخلاف مع الولايات المتحدة عقب المحادثات غير المباشرة التي عقدت في جنيف، مشيرا إلى أن مستشاري الأمن القومي الأميركيين اجتمعوا في البيت الأبيض وأُبلغوا بضرورة اكتمال انتشار القوات الأميركية في المنطقة بحلول منتصف آذار/مارس.