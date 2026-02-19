سرقة اللوفر: "إخفاقات منهجية" سهلت سرقة مجوهرات نفيسة من المتحف

كشف تحقيق برلماني في فرنسا عن ثغرات إدارية خطيرة؛ أفضت إلى سرقة قطع تُقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار من متحف اللوفر العام الماضي، ما فاقم الانتقادات الموجهة إلى مديرة المتحف.

خلص تحقيق برلماني فرنسي، إلى أنّ "اخفاقات منهجية" سهّلت سرقة مقتنيات تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون دولار، من متحف اللوفر في باريس العام الماضي، ما يزيد الضغوط على مديرة المتحف، لورانس دي كار.

وقدم رئيسا التحقيق، ألكسندر بورتييه وأليكسيس كوربيير، تقييمًا أوليًّا بعد 70 جلسة استماع، وأعلنا تساؤلهما عن سبب بقاء دي كار في منصبها.

وقال بورتييه في مؤتمر صحافي، إنّ "سرقة اللوفر ليست حادثًا. إنّها تكشف عن إخفاقات منهجية في المتحف"، مضيفًا أنّ المؤسسة كانت، "تعيش حالة إنكار بشأن وجود مخاطر".

وأضاف أنّ الإدارة "تعاني من قصور حاليًّا"، ومشددًا على أنّه في العديد من البلدان والمؤسسات، كان مثل هذا الوضع ليدفع بالمسؤول إلى الاستقالة.

وقدمت دي كار استقالتها، بعد وقت قصير من عملية السطو التي وقعت في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، لكنّها رُفضت من قبل الرئيس، إيمانويل ماكرون، الذي كان قد عينها في منصبها عام 2021.

ومن المقرر أن تستجوب لجنة التحقيق، التي شُكّلت في كانون الأول/ ديسمبر ويرأسها نائبان من المعارضة، دي كار ووزيرة الثقافة، رشيدة داتي، الأسبوع المقبل، قبل تقديم نتائجها مطلع أيار/ مايو.

واعتبر بورتييه أنّ "متحف اللوفر أصبح دولة داخل الدولة"، داعيًا وزارة الثقافة إلى التدخل المباشر في إدارته.

وأمرت وزارة الثقافة الفرنسية بإجراء تدقيق داخلي خاص بها في السرقة، في حين يعقد أعضاء في مجلس الشيوخ جلسات استماع أيضًا بشأن الحدث، الذي شغل الرأي العام في فرنسا والعالم.

وتحتجز الشرطة أربعة أشخاص، من بينهم اللصان المشتبه بهما، دون العثور على القطع الثماني المسروقة من جواهر التاج الفرنسي، التي تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.