موجز أخبار الخميس: اجتماع "مجلس السلام" والتوتر الأميركي - الإيراني وفضائح إبستين ببريطانيا

نستعرض أمامكم أدناه موجز لأبرز أخبار العالم الخميس، من بينها اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن، والتوتر الأميركي - الإيراني بعد المفاوضات والمزيد من القضايا والأخبار الأخرى.

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، في واشنطن الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الهيئة التي شكلها لتعنى بالأساس بإعادة إعمار قطاع غزة، غير أن طموحاتها توسعت لتشمل حل النزاعات في العالم.

وشاركت في الاجتماع 47 دولة بالإجمال بعضها أعضاء في المجلس، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة "مراقب"، بالإضافة إلى رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة شؤون القطاع، علي شعث.

وتعهدت دول بتقديم مليارات الدولارات لصالح غزة من خلال "مجلس السلام"، فيما قال ترامب إنه سيتم تقديم 10 مليارات دولار للقطاع المدمر بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية، وفي المقابل أبدت دول أخرى استعدادها للانخراط ضمن قوة الاستقرار الدولية وإرسال جنود ومن بينها إندونيسيا التي ستتولى منصب نائب قائد القوة؛ في الوقت الذي لم يعلن فيه بعد موعد نشرها.

وحذرت الأمم المتحدة من "تطهير عرقي" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

كما ذكر تقرير للجنة حماية الصحافيين نُشر الخميس، أن صحافيين فلسطينيين احتُجزوا في السجون الإسرائيلية من تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الثاني/ يناير 2026 تعرّضوا إلى "انتهاكات ممنهجة".

إلى ذلك، أكد رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في الأراضي الفلسطينية فيليب ريبيرو، أن الهيئة الإنسانية ستواصل عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة لأطول فترة ممكنة، بعدما أعلنت إسرائيل مؤخرا أنها ستضع حدا لأنشطتها هناك.

التوتر الأميركي – الإيراني

قال الرئيس الأميركي مساء الخميس، إن "أمامنا 10 أيام حاسمة بشأن مسألة الاتفاق مع إيران"، مشيرا في الوقت ذاته إلى محادثات جيدة جرت بوساطة سلطنة عمان على جولتين الأولى في مسقط والثانية في جنيف.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إنه لا يمكن لأي بلد أن يحرم طهران من حقّها في تخصيب اليورانيوم، في ظلّ التوتّر المحتدم مع واشنطن والمفاوضات غير المباشرة الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق.

ودعا الكرملين جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" في مواجهة "تصعيد غير مسبوق للتوترات" حيال إيران، ومع تكثيف الانتشار العسكري الأميركي في منطقة الخليج.

أما رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك فدعا مواطنيه إلى مغادرة إيران فورا، في ظلّ احتمال شن ضربات أميركية على الجمهورية الإسلامية.

ونقل الجيش الألماني عددا من عناصره "مؤقتا" خارج أربيل في شمال العراق في ظلّ "تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط"، على ما أفاد ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية.

السجن لزوجين بريطانيين في إيران بتهمة التجسس

حكم على زوجين بريطانيين معتقلين في إيران منذ كانون الثاني/ يناير 2025 بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسّس، على ما أعلن ابنهما، في قرار اعتبرته وزيرة الخارجية البريطانية "مروعا وغير مبرر إطلاقا".

السودان

نددت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان بوقوع "أعمال إبادة جماعية" في مدينة الفاشر السودانية التي شهدت فظائع كثيرة منذ سقوطها في أيدي قوات "الدعم السريع" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقُتل 15 طفلا على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف مخيما للنازحين في مدينة السنوط بغرب كردفان بالسودان، وفق ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ليل الأربعاء - الخميس.

كما قُتل شخص في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق على الحدود السودانية الإثيوبية حسب ما أفاد مصدر حكومي.

الحرب الروسية - الأوكرانية

أعلنت روسيا أنها دمرت 113 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، قائلة إن من بين أهداف الهجوم مصفاة نفط في شمال غرب البلاد، حيث اندلع حريق في خزان نفط، وفق السلطات المحلية.

وفي سياق متّصل بالنزاع في أوكرانيا، أفاد تقرير استخباراتي عُرض على البرلمان الكيني بأنّ أكثر من ألف كيني توجّهوا للقتال في صفوف الجيش الروسي، وقد خُدع معظمهم لتوقيع عقود عسكرية.

باكستان

أسفر انهيار مبنى في مدينة كراتشي الباكستانية جراء انفجار في وقت باكر صباح الخميس عن مقتل 16 شخصا على الأقل بينهم أطفال، بينما كانت العائلات تُعدّ السحور، وفق ما أفادت فرق الإسعاف.

وفي سياق منفصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أنّ الحكومة ستدفع تعويضات تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف دولار لعائلات ضحايا اعتداء انتحاري أودى بحياة 40 شخصا استهدف مسجدا يرتاده المسلمون الشيعة في إسلام آباد مطلع شباط/ فبراير الحالي.

كوريا الجنوبية

قضت محكمة في كوريا الجنوبية بسجن الرئيس السابق يون سوك يول مدى الحياة بعد إدانته بقيادة تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية عام 2024.

نيجيريا

قُتل عشرات الأشخاص في هجمات نفذها مقاتلون من جماعة لاكوراوا المسلحة استهدفت سبع قرى بولاية كيبي في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفادت الشرطة وتقرير أمني سري.

بريطانيا وفضائح إبستين

أوقف الأمير السابق أندور ووضع في السجن على ذمّة التحقيق الخميس يوم عيد ميلاده السادس والستين على خلفية شبهات بارتكابه "مخالفات أثناء تأدية مهامه الرسمية" على صلة بفضائح المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في انتكاسة جديدة للعائلة الملكية البريطانية.

وقال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، إنّ "العدالة يجب أن تأخذ مجراها" بعدما أوقفت الشرطة شقيقه للاشتباه في ارتكابه مخالفات خلال توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية.

الهند

ضمّ قادة من العالم، من بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أصواتهم في نيودلهي للدعوة إلى إتاحة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم واعتماد تدابير لتنظيم استخدامه.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "أوبن إيه آي" وشركة تاتا للاستشارات (تي سي اس) الهندية إنشاء مركز بيانات في الهند، التي تستضيف حاليا قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي.

فرنسا

أعلنت مجموعة "إير فرانس-كاي ال ام" عن أرباح سنوية صافية بقيمة 1,75 مليار يورو بلغت مستوى قياسيا للشركة التي تركّز على العروض الممتازة وهي استفادت من تراجع أسعار الوقود.