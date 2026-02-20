إيران تجدد تهديداتها ضد القواعد الأميركية في الشرق الأوسط

يُجري الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية تبدو كأنها استعراض للقوة في مضيق هرمز، الممر الإستراتيجي لتجارة النفط العالمية.

جّددت إيران تهديداتها ضد القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال تعرّضها لهجوم، في رسالة أرسلتها أمس الخميس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيما تشهد العلاقات مع واشنطن توترا.

وكتب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى أمينها العام أنطونيو غوتيريش "إذا تعرضت إيران لعدوان عسكري، سترد بشكل حاسم ومتناسب وفقا لمبادئ الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف "في ظل ظروف مماثلة، تُعتبر كل القواعد والبنى التحتية والأصول الأميركية في المنطقة أهدافاً مشروعة".

واستأنف الجانبان الثلاثاء المباحثات التي تتوسط فيها عُمان. وبعد جولة أولى في مسقط في السادس من شباط/ فبراير، عقدت الثانية في مقر إقامة السفير العُماني في جنيف. وفي الوقت نفسه، حذر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من أن طهران قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأميركية التي تبحر على مسافة مئات الكيلومترات من سواحل بلاده.

ولم تشر المناقشات إلى احتمال أي تقارب كبير في المواقف في المستقبل القريب.

وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إيران 15 يوما حدا أقصى لإبرام "صفقة مجدية" في المباحثات الجارية بين الطرفين أو مواجهة "أمور سيئة"، فيما دافعت إيران مجددا عن حقها في تخصيب اليورانيوم.