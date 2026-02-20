السعودية قد تحصل على قدرات تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق مقترح مع واشنطن

كشفت وثائق أن اتفاقًا نوويًا مدنيًا مقترحًا بين الولايات المتحدة والسعودية قد يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم محليًا، ما يثير قلقًا من مخاطر الانتشار النووي. خبراء طالبوا بضمانات صارمة ورقابة دولية، بينما يترقب الكونغرس مراجعة بنود الاتفاق قبل إقراره.

تشير وثائق للكونغرس ومجموعة مختصة بمراقبة الأسلحة إلى أن السعودية قد تحصل على شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، بموجب اتفاق نووي مقترح مع الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية في ظل استمرار المواجهة بين إيران وأميركا.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالتا "رويترز" و"أسوشييتد برس" للأنباء، اليوم الجمعة.

وكان الرئيسان الأميركيان دونالد ترامب، وجو بايدن، قد سعيا للتوصل إلى اتفاق نووي مع الرياض، لمشاركة التكنولوجيا الأميركية.

ولكن خبراء في مجال حظر الانتشار النووي حذروا من أن وجود أي أجهزة طرد مركزي دوارة داخل السعودية، قد يفتح الباب أمام برنامج أسلحة محتمل للسعودية، وهو أمر ألمح ولي عهد البلاد الطموح إلى إمكانية السعي خلفه، إذا حصلت طهران على قنبلة نووية.

ويأتي ذلك في وقت وقّعت السعودية وباكستان وهي دولة نووية، ميثاق دفاع مشترك في أيلول/ سبتمبر 2025، عقب هجوم إسرائيلي استهدف مسؤولين من حركة حماس في قطر.

وقال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، آنذاك إن قدرات بلاده النووية يمكن أن تُستخدم في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك، التي أبرمتها إسلام آباد والرياض،"إذا ما لزم الأمر"، وهو ما اعتبر تحذيرا لإسرائيل، التي يُعتقد منذ فترة طويلة أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في الشرق الأوسط.

وتثير الوثائق مخاوف من أن إدارة ترامب لم تدرس بعناية مخاطر الانتشار التي يفرضها اتفاق التعاون النووي المقترح مع السعودية، أو السابقة التي قد يرسيها هذا الاتفاق عالميا.

وبحسب "رويترز"، فقد أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكونغرس بأنه يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية، لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار، بعدما ظلت الولايات المتحدة تكرر كثيرا أن مثل هذه التدابير ستكون الضمانة لعدم قيام المملكة بتطوير أسلحة نووية، وفقا لنسخة من الوثيقة التب أُرسلت إلى الكونغرس.

"مخاوف من أن إدارة ترامب لم تدرس المخاطر بعناية"

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من سباق تسلح نووي عالمي جديد بعد انتهاء أجل آخر معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب تحركات الصين لتوسيع ترسانتها النووية.

وأصرت جماعات لمراقبة الأسلحة والكثير من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين البارزين بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ على أن أي اتفاق، يجب أن يشمل ضمانات وضوابط، بما في ذلك ألا يكون لدى السعودية القدرة على تخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهي طرق محتملة لتصنيع الأسلحة. وتمسكت الإدارات الأميركية المتعاقبة بهذه المطالب.

كما أكدوا على ضرورة أن توافق السعودية على ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رقابة واسعة النطاق، ويتيح لها المزيد من التدخل للإشراف على الأنشطة النووية للبلاد، مثل سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

وقالت رابطة الحد من الأسلحة، وهي جماعة ضغط، أمس الخميس، إن إدارة ترامب أرسلت تقريرا أوليا إلى قادة بعض لجان الكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو تقرير يتعين عليها إرساله إذا لم تكن تسعى إلى تطبيق البروتوكول الإضافي.

وذكرت كيلسي دافنبورت مسؤولة سياسة عدم الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة، في مقال نشر أمس الخميس، أن التقرير "يثير مخاوف من أن إدارة ترامب لم تدرس بعناية مخاطر الانتشار التي يشكلها اتفاق التعاون النووي المقترح مع السعودية، أو السابقة التي قد يشكلها هذا الاتفاق".

وجاء في تقرير ترامب إلى الكونغرس أن مسودة الاتفاقية الأميركية-السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، المعروفة باسم اتفاقية 123، تضع الصناعة الأميركية في صميم تطوير الطاقة النووية المدنية في السعودية مما يعني وجود ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وتفتح الوثيقة في الوقت نفسه مجالا أمام السعودية لامتلاك برنامج تخصيب أيضا، إذ أنها تشير إلى "ضمانات وتدابير تحقُق إضافية في المجالات الأكثر حساسية للتعاون النووي المحتمل"، بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك التخصيب وإعادة المعالجة.

تدقيق الكونغرس

وقالت دافنبورت إنه يتعين على الكونغرس أن يدقق في سلطة الإدارة في إبرام اتفاق مع الرياض، و"أن ينظر ليس فقط في الآثار المترتبة في ما يتعلق بالسعودية، ولكن أيضا في السابقة التي سيشكلها هذا الاتفاق، وأن يفحص بدقة شروط اتفاقية 123 المقترحة".

وذكرت رابطة الحد من الأسلحة أن إدارة ترامب قد تقدّم اتفاقية 123 إلى الكونغرس بحلول 22 شباط/ فبراير، بالنظر إلى أن أمامها نحو 90 يوما، بعد تقديم التقرير إلى الكونغرس لرفعها.

وإذا لم يقر كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات معارضة لاتفاقية 123 في غضون 90 يوما، فإنها ستدخل حيز التنفيذ، وتفتح الباب أمام برنامج نووي مدني للسعودية.