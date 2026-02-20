تركيا توقف 6 ناشطين أوروبيين قدموا للتحقيق في ظروف الاعتقال السياسي

أوقفت السلطات في تركيا ستة ناشطين أوروبيين قدموا لمراقبة أوضاع السجناء السياسيين، وصادرت جوازاتهم تمهيدًا لترحيلهم. الزيارة شملت التحقيق في سجون “الآبار” والحبس الانفرادي. وتتهم أنقرة الجهة المستضيفة بالارتباط بتنظيم محظور تصنفه إرهابيًا.

أوقفت تركيا ستة ناشطين أوروبيين، يؤكدون أنهم قدموا للتحقيق في ظروف اعتقال السجناء السياسيين، على ما أفاد محاميهم، اليوم الجمعة، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها الهيئة التابعين لها.

وقال رئيس فرع إسطنبول في جمعية الحقوقيين التقدميين، المحامي نعيم أمين أوغلو، إنه تم توقيف الناشطين، أمس الخميس، بعد لقاء مع "مكتب حقوق الشعوب" للمحاماة.

وتتهم السلطات التركية "مكتب حقوق الشعوب" بالارتباط بحزب "الجبهة الثورية لتحرير الشعب"، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وذكرت جمعية الحقوقيين التقدميين أن الناشطين الستة يتحدرون من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وروسيا.

وقال أمين أوغلو إن "الوفد الدولي من المحامين والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وصل إلى تركيا في 18 شباط/ فبراير".

وأضاف أن الشرطة أبلغتهم على الفور بانهم "موقوفون لطردهم" وصادرت جوازات سفرهم.

وذكر أنه "تم نقلهم إلى مديرية الهجرة ولم يسمح لهم بعقد أي لقاء مع محاميهم" مشيرا إلى أن "جمعية الحقوقيين التقدميين علمت بأنه يتم اقتيادهم الآن إلى مطار إسطنبول لترحيلهم".

وأكد مكتب حقوق الشعوب أن "هؤلاء الناشطين قدموا إلى تركيا في إطار مهمة مراقبة للتحقيق بشأن نظام السجون المعروف باسم سجون الآبار، وظروف الحبس الانفرادي لبعض السجناء السياسيين".

وتركيا متهمة باحتجاز بعض المعتقلين في سجون يطلق عليها اسم "الآبار"، إذ إن الزنازين فيها لا يصلها نور النهار، وهي ممارسات تندد بها المنظمات الحقوقية، مشددة على تأثيرها النفسي والجسدي على السجناء.

ودان "حزب شعوب إسبانيا الشيوعي" الذي ينتمي إليه أحد الموقوفين، هذه السجون التي "يحرم فيها المعتقلون كليا من نور الشمس، ومن التفاعل الاجتماعي، ويخضعون لعزلة مشددة".