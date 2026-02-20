مسؤول إقليمي رفيع يبلغ إيران بأن ترامب جاد بتهديده بشن هجوم ما لم تقدم تنازلات كافية

حذّر مسؤول إقليمي رفيع القيادة الإيرانية من أن دونالد ترامب جاد في تنفيذ هجوم عسكري إذا لم تقدّم طهران تنازلات كافية، مشددًا على ضرورة التعامل مع تهديداته بجدية في ظل تصاعد التوترات الراهنة، واحتمال ضربة قريبًا.

أبلغ مسؤول إقليمي رفيع، إيران، بأن الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، جادّ بتهديده بشن هجوم، ما لم تقدم طهران "تنازلات كافية"، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك فيما تدفع إسرائيل نحو حرب ضدّ إيران، بما يتواءم مع مصالحها، ولدفع واشنطن إلى شنّ هجوم عليها، في ظلّ إشارة تقارير إسرائيلية، أمس الخميس، إلى تعالي شكوك كبيرة إزاء قُدرة المسار الدبلوماسي على تحقيق نتيجة ملموسة تمنع الحرب، في "مهمة شبه مستحيلة".

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، أن "مسؤولا حكوميا إقليميا رفيع المستوى، قال إنه أكد للمسؤولين الإيرانيين في محادثات خاصة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثبت أن تصريحاته يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وأنه جاد في تهديده بتنفيذ هجوم إذا لم تقدم إيران تنازلات كافية".

وقال المسؤول، الذي لم يسمّه التقرير، لأنه ناقش محادثات دبلوماسية حساسة، إنه نصح محاوريه الإيرانيين، بالنظر في كيفية تعامل ترامب مع فنزويلا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعلاقات مع أوروبا والضغط على الحلفاء والخصوم بشأن الرسوم الجمركية، واستخلاص الدروس حول كيفية المضيّ قدما.

خريطة تفاعلية: انتشار القوات الأميركية في المنطقة

وذكر المسؤول أنه قدّم وجهة نظر لإدارة ترامب مفادها أنها يمكن أن تحصل على تنازلات من إيران في المدى القريب، إذا ركزت على القضايا النووية، وتركت الضغط على طهران لتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ودعمها لحلفائها لمرحلة لاحقة.

وأضاف المسؤول أيضا أن إصدار ترامب أمرا بشن ضربة محدودة تهدف إلى الضغط على إيران قد يأتي بنتيجة عكسية، ويؤدي إلى انسحاب المرشد الإيراني، علي خامنئي، من المحادثات.

وأوردت "وول ستريت جورنال"، الليلة الماضية، أن "ترامب يدرس توجيه ضربة محدودة، لدفع إيران إلى الموافقة على اتفاق نووي".

وذكرت أن "الهجوم الأميركي الافتتاحي المحتمل، سيستهدف مواقع عسكرية وحكومية محدودة في إيران".