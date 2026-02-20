موجز الجمعة: إيران ستقدم مسودة اتفاق لواشنطن خلال 3 أيام وأبرز الأخبار حول العالم

نستعرض أدناه موجز لأبرز أخبار العالم الجمعة، ومن بينها التوتر الأميركي - الإيراني حيث تعمل طهران على مسودة اتفاق لتقديمها لواشنطن خلال يومين حتى 3 أيام، فيما قال ترامب إنه يدرس توجيه ضربة محدودة ضدها.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة إن الولايات المتحدة لم تطلب من طهران التخلي عن تخصيب اليورانيوم خلال المحادثات التي عُقدت الثلاثاء في جنيف بوساطة عُمانية.

وأعلن عراقجي، أن مسودة اتفاق مع الأميركيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك في رد مقتضب على سؤال وجهته صحافية في البيت الأبيض.

وردا على سؤال: "هل تدرسون توجيه ضربة محدودة إذا لم تبرم إيران اتفاقا؟"، صرح ترامب "كل ما يمكنني قوله... إنني أدرس هذا الأمر".

غزة

أعلنت حركة حماس، أن أي ترتيبات في قطاع غزة يحب أن تبدأ بـ"وقف كامل للعدوان" الإسرائيلي، تعقيبا على انعقاد أول اجتماع لـ"مجلس السلام" الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس في واشنطن.

أوكرانيا

أعلنت كييف توقيف عشرة مشتبه بهم في أوكرانيا ومولدافيا في إطار تحقيق حول خطط لاغتيال مسؤولين كبار رصدت روسيا مكافآت تصل إلى مئة ألف دولار لقاء قتلهم.

ألمانيا والصين

يزور المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأسبوع المقبل الصين التي يصلها الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بعيد انتهاء الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة، حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة.

اليابان

اتهمت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، الصين بالسعي لـ"تغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه" في المناطق البحرية التي تتنازع السيادة عليها مع الدول المجاورة، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على إقامة "علاقات مستقرة وبناءة" بين البلدين.

الصومال

حذّر برنامج الأغذية العالمي من أنه سيُضطّر الى وقف المساعدات الإنسانية إلى الصومال بحلول نيسان/ أبريل ما لم يحصل على تمويل جديد.

تركيا

أوقفت تركيا ستة ناشطين أوروبيين يؤكدون أنهم قدموا للتحقيق في ظروف اعتقال السجناء السياسيين، على ما أفاد محاميهم، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها هيئتهم.

فضائح إبستين في بريطانيا وأميركا

لزم الأمير السابق أندرو منزله ضمن ملكية الملك تشارلز الخاصة بعدما استجوبته الشرطة لساعات على خلفية فضائح جيفري إبستين، ما يُعد انتكاسة للعائلة الملكية البريطانية، إذ أنها المرة الأولى في تاريخها الحديث يستجوب فيها أحد أفرادها.

ووافقت تركة جيفري إبستين على دفع ما يصل إلى 35 مليون دولار لتسوية الدعاوى القضائية العالقة لعشرات الضحايا المحتملين للمدان الأميركي بجرائم جنسية، وذلك وفقا لحكم قضائي مقترح قُدّم الخميس.

إسبانيا وفنزويلا

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز بعدما تم إقرار قانون للعفو سيفضي للإفراج عن مئات السجناء السياسيين.

رسوم ترامب الجمركية على الصلب

تسببت الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على الصلب في انخفاض الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة بمقدار الثلث منذ تموز/ يوليو 2025، حسبما أعلنت مجموعة معنية بالقطاع داعية إلى اتفاق جمركي "متوازن" بين جانبي الأطلسي.

إلى ذلك تسارع نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شباط/ فبراير الحالي، مدفوعا بزيادة إنتاج قطاع التصنيع، وفق بيانات صدرت الجمعة.

الاقتصاد الأميركي

استبق ترامب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية الجمعة بالإشارة إلى أن الإغلاق الحكومي الذي استمر مدة قياسية العام الماضي أدى إلى تباطؤ النمو بنقطتين على الأقل.

وفي فلوريدا، سيطلق اسم دونالد ترامب قريبا على مطار، بعد أن وافق المجلس التشريعي للولاية الخميس على مشروع قانون يقترح هذا التغيير.

قمة نيودلهي بشأن الذكاء الاصطناعي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن لجنة الخبراء التي تشرف عليها الأمم المتحدة والمعنية بالذكاء الاصطناعي ستعمل على تحقيق "حوكمة قائمة على العلم"، خلال مشاركته في قمة نيودلهي المخصصة لمناقشة مستقبل هذه التقنية المزدهرة.

وصرح مستشار البيت الأبيض لشؤون التكنولوجيا مايكل كراتسيوس، بأن الولايات المتحدة ترفض "رفضا قاطعا" الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.