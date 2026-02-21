المشهد الأميركي الإيراني: انفتاح تفاوضي وتصعيد عسكري

نقل موقع "أكسيوس"، اليوم السبت، عن مسؤول أميركي، أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، مستعدة للنظر في مقترح يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بشكل رمزي، شرط ألا يترك ذلك أي مسار محتمل لامتلاك قنبلة نووية، وأن تقدم طهران إثباتات على أن البرنامج "غير ضار"، ولا يشكل أي تهديد.

وكان مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قد طلبا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد محادثات جنيف، تقديم مقترح مكتوب مفصل بشأن كيفية معالجة جميع المخاوف الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ"أكسيوس"، إن ويتكوف وكوشنر أبلغا عراقجي بأن موقف ترامب هو "عدم التخصيب" على الأراضي الإيرانية، غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "الولايات المتحدة ستدرس المقترح إذا تضمن تخصيبًا رمزيًا محدودًا، وإذا قدم الإيرانيون أدلة مفصلة تثبت أنه لا يشكل أي تهديد".

وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة أن يكون أي مقترح "مفصلاً للغاية"، وأن يثبت أن البرنامج النووي الإيراني "غير ضار"، ثم أضاف: "سنرى ما سيقدمه لنا كتابيًا. وبناءً على ذلك، سنرى مدى جديتهم. القرار الآن في أيديهم".

وبحسب "أكسيوس"، فإن المسؤولين الأميركيين يقولون إن معايير قبول المقترح النووي الإيراني المرتقب عالية للغاية، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة أن يقنع المقترح العديد من المتشككين داخل إدارة ترامب وفي المنطقة. وفي هذا الإطار، قال المسؤول الأميركي سالف الذكر، إن ترامب "سيكون مستعدًا لقبول اتفاق يمكن تسويقه سياسيًا في الداخل". وأضاف: "إذا أراد الإيرانيون منع هجوم، فعليهم تقديم عرض لا يمكننا رفضه"، محذرًا طهران من المماطلة وإضاعة الفرصة.

أميركا وإيران على مسار تصادمي

من جهة أخرى، نقل تقرير لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن "مسؤولين أميركيين وإيرانيين ودبلوماسيين من الخليج وأوروبا" أن إيران والولايات المتحدة تتجهان بسرعة نحو صدام عسكري مع تضاؤل الآمال في حل دبلوماسي للأزمة بينهما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما ينقل التقرير، عن مصادر، لم يكشفها، أن "جيران إيران في الخليج وعدوها إسرائيل يعتبرون أن اندلاع صراع بات أكثر احتمالاً من التوصل إلى تسويه في ظل حشد واشنطن لقواتها العسكرية في المنطقة"، وهو أحد أكبر عمليات الانتشار العسكري الأميركي منذ غزو العراق في عام 2003.

ويتابع تقرير "رويترز" نقلاً عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن طهران وواشنطن وصلتا إلى طريق مسدود، وتُجري استعدادات لعمل عسكري مشترك محتمل مع الولايات المتحدة، مع أنه لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن تنفيذ مثل هذه العملية.

ويقول مسؤولون بالمنطقة، بحسب التقرير، إن دول الخليج المنتجة للنفط تستعد لما تعتبرها مواجهة عسكرية محتملة قد تخرج عن السيطرة وتزعزع استقرار المنطقة.

وقال مسؤولان إسرائيليان لرويترز، يوضح التقرير، إنهما يعتقدان أن الخلافات بين واشنطن وطهران لا يمكن التغلب عليها ، وإن احتمالات التصعيد العسكري في المدى القريب كبيرة.

ويقول بعض المسؤولين في المنطقة، يتابع التقرير، إن طهران تُخطئ في حساباتها بشكل خطير بالتمسك بالمطالبة بتنازلات، في حين يجد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نفسه في مأزق بسبب حشده العسكري إذ لا يمكنه التراجع عن هذا الحشد حتى لا يفقد هيبته ما لم يكن هناك التزام قاطع من إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية.

كما وينقل التقرير عن آلان آير، الدبلوماسي الأميركي السابق والخبير في الشؤون الإيرانية، قوله إن "كل جانب متمسك بموقفه"، مضيفًا أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل حقيقي "ما لم تتراجع الولايات المتحدة وإيران عن خطوطهما الحمراء، ولا أعتقد أنهما سيفعلان ذلك".

وأضاف أنه "ما لا يستطيع ترامب فعله هو حشد كل هذه القوة العسكرية، ثم العودة باتفاقٍ ’متواضع’ وسحب تلك القوات. أعتقد أنه يخشى فقدان هيبته. أما إذا قرر شن هجوم فسوف تتفاقم الأمور بسرعة".

تعثر المحادثات

تعثرت جولتان من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة كانت تناقش قضايا جوهرية تمتد من تخصيب اليورانيوم مرورًا بالصواريخ إلى تخفيف العقوبات.

وذكر مصدر مطلع، يتابع تقرير "رويترز"، أنه عندما سلّم الوسطاء العمانيون مظروفًا من الجانب الأميركي يتضمن مقترحات متعلقة بالصواريخ، رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حتى فتحه وأعاده.

وقال عراقجي بعد اجتماع عقد في جنيف، الثلاثاء، إن الجانبين اتفقا على "مبادئ إرشادية"، لكن البيت الأبيض أصر على أن الخلاف بينهما لا يزال مستمرًا. وقال مسؤول أميركي إنه من المتوقع أن تقدم إيران مقترحًا مكتوبًا خلال الأيام القادمة.

وأكد عراقجي أنه يتوقع تقديم مسودة مقترح مضاد في غضون أيام.

لكن ترامب الذي أرسل حاملتي طائرات وسفنا حربية وطائرات إلى المنطقة، طالب إيران، الخميس، بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإلا ستحدث "أشياء سيئة حقًا"، وحدد موعدًا نهائيًا بين 10 و15 يومًا، مما دفع طهران للتهديد بالرد ومهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.

وأدى تصاعد التوتر إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويقول مسؤولون أميركيون إن ترامب لم يحسم أمره بعد بشأن استخدام القوة العسكرية، رغم إقراره، الجمعة، بإمكانية إصداره أمرًا بضربة محدودة لمحاولة إجبار إيران على إبرام اتفاق.

لقاء مرتقب بين روبيو ونتنياهو

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في 28 شباط/ فبراير لبحث الملف الإيراني. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إنه لن يكون هناك انتشار كامل للقوات الأميركية قبل منتصف آذار/ مارس.

ما هو الهدف النهائي؟

يعتقد مسؤولون أوروبيون وإقليميون، يتابع تقرير "رويترز"، أن حجم الانتشار الأميركي في المنطقة يمنح واشنطن الآن القدرة على شن ضربات هجومية كبيرة على إيران مع الدفاع في الوقت نفسه عن قواعدها وحلفائها وإسرائيل.

ولا يزال المطلب الأميركي الأساسي دون تغيير وهو عدم تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. من جهتها، تقول إيران إنها يجب أن تحتفظ بقدراتها النووية وترفض مناقشة صواريخها الباليستية، وتنفي تخطيطها لبناء ترسانة أسلحة نووية.

وينقل التقرير عن المحلل الدفاعي، ديفيد دي روش، قوله إنه في حال فشل المحادثات، فإن النشاط الأميركي في الخليج يُشير بالفعل إلى كيفية بدء أي ضربة وستتمثل في تعطيل الدفاعات الجوية الإيرانية، ثم استهداف البحرية التابعة للحرس الثوري، القوة التي تقف وراء سنوات من الهجمات على ناقلات النفط والتهديدات بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه خُمس إنتاج النفط العالمي.

لكن بعض المسؤولين العرب والأوروبيين يقولون إن السؤال الذي يشغلهم هو غاية واشنطن النهائية. وتضغط حكومات أوروبية على الولايات المتحدة لتوضيح الهدف من الضربة، هل هو إضعاف قدرات إيران النووية والصاروخية أم ردع التصعيد أم السعي إلى هدف أكثر طموحًا، مثل تغيير النظام؟

ويشكك بعض المسؤولين الإقليميين والأوروبيين في قدرة العمل العسكري على تغيير مسار النظام الحاكم في إيران، بقيادة خامنئي، والمحمي من قبل الحرس الثوري الإسلامي القوي.

وفي ظل غياب قوة سياسية بديلة واضحة داخل إيران وبقاء صمود القيادة قائمًا إلى حد كبير، يحذر المسؤولون من أن افتراض أن الضربات قد تؤدي إلى انهيار النظام أمر محفوف بالمخاطر.

وذكر المسؤولون أن الخطر الرئيسي يكمن في الضبابية لأن بدء العمل العسكري أسهل من السيطرة عليه، وتحويله إلى نتيجة استراتيجية أصعب بكثير.

ويقولون إن بدء العمل العسكري قد يكون أسهل من السيطرة عليه، ويصعب تحقيقه كنتيجة استراتيجية.

هل من المرجح تقديم تنازلات؟

لم تظهر مؤشرات تذكر على إمكانية التوصل إلى حل وسط.

وقال علي لاريجاني، المستشار المقرب من خامنئي، لقناة "الجزيرة" إن طهران مستعدة للسماح بمراقبة واسعة النطاق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثبات أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية. وأبلغت طهران منذ ذلك الحين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بقرارها.

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بأن دعم إيران لفصائل مسلحة في المنطقة لم يُطرح رسميًا خلالها، لكن طهران لا تعترض من حيث المبدأ على مناقشة مخاوف الولايات المتحدة بشأن الوكلاء.

وقال ثلاثة مسؤولين إقليميين إن المفاوضين الإيرانيين أوضحوا أن أي تنازلات جوهرية تقع على عاتق خامنئي، الذي يعتبر تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ من الحقوق السيادية.

وقال ديفيد ماكوفسكي، من معهد واشنطن، إن كل طرف يراهن على حدود صبر الطرف الآخر.

وأضاف أن واشنطن تعتقد أن استخدام القوة الساحقة سيجبر طهران على الاستسلام، بينما تعتقد طهران أن ترامب لا يرغب في خوض حملة طويلة الأمد، وترى إسرائيل أن الفجوة بين الطرفين واسعة جدا بحيث لا يمكن سدها، مما يجعل المواجهة شبه حتمية.

مقترح إيراني مكتوب

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد قال في وقت سابق، الجمعة، إن إيران ستقدم مقترحها النهائي خلال يومين أو ثلاثة، وأضاف خلال تصريحات في برنامج إذاعي أميركي، أن مسودة المقترح الإيراني ستقدم إلى الجانب الأميركي بعد الموافقة النهائية عليها من القيادة السياسية في طهران، مؤكدًا أن الخطة ستتضمن "التزامات سياسية وتدابير فنية" لضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية فقط.

"ضربة محدودة"

وفي المقابل، قال ترامب، مساء الجمعة، إنه يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى. وعندما سُئل عما إذا كان يدرس توجيه ضربة محدودة للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه يمكنني القول إنني أدرس ذلك".

وجاء ذلك بعد ساعات من توقع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن يُقدم ترامب على توجيه ضربة عسكرية لإيران في نهاية هذا الأسبوع، غير أن أحد أقرب مستشاري ترامب قال لـ"أكسيوس"، إن قرار الهجوم لم يُحسم بعد، ثم أضاف أن وزارة الدفاع الأميركية عرضت على ترامب حزمة من الخيارات العسكرية المتدرجة، من بينها سيناريو استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي ونجله مجتبى، الذي يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل، قبل أن يختم قائلاً إنه "لا أحد يعلم ما سيختاره الرئيس. لا أعتقد أنه يعلم هو نفسه".

"خيارات مفتوحة"

وفيما نقل "أكسيوس" عن مصدر لم يحدد هويته أن خطة استهداف خامنئي ونجله عُرضت على ترامب قبل عدة أسابيع، شدد مستشار آخر لترامب على أن الرئيس "يبقي خياراته مفتوحة"، وقد يتخذ قرارًا بالتحرك العسكري في أي لحظة.