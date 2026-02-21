بعد هزيمته قضائيًا.. ترامب يقر رسومًا عالمية 10%

المحكمة العليا الأميركية: "القانون المعني، وهو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لا يمنح ترامب الصلاحية التي يقول إنها تسمح له بفرض رسوم جمركية".

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه وقع أمرًا تنفيذيًا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% "سارية بشكل فوري تقريبًا" بعد هزيمته في المحكمة العليا.

واعتبر ترامب، في منشور مقتضب، أنه "لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على كل الدول، والتي ستكون سارية بشكل فوري تقريبًا".

وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلاً إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% سوف "تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم بالفعل فرضها".

وأوضح إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس الأميركي السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج مشكلات ميزان المدفوعات.

خسارته أمام المحكمة العليا

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية "ضربة كبيرة"، لأجندة ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها على دول العالم في نيسان/ أبريل الماضي.

وأيد القضاة، في حكم صدر بواقع ستة أصوات مؤيدة مقابل ثلاثة معارضة، قرار محكمة أدنى درجة بأن استخدام ترامب لهذا القانون الصادر عام 1977 يتجاوز سلطته. وحكم القضاة بأن القانون المعني، وهو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لا يمنح ترامب الصلاحية التي يقول إنها تسمح له بفرض رسوم جمركية.