تحت ضغوط أميركية: مستشارو أمن كوبيون يغادرون فنزويلا

قال 11 مصدرًا، في تقرير لـ"رويترز"، إنّ مستشارين أمنيين وأطباء كوبيين يغادرون فنزويلا، في ظل الضغوط الشديدة التي تمارسها واشنطن على حكومة ديلسي رودريغيز، القائمة بأعمال الرئيس؛ لفك التحالف اليساري الأكثر أهمية في أميركا اللاتينية، فيما صرّح خبراء باحتمال بقاء عملاء مخابرات كوبيين للاطلاع على التطورات السياسية في فنزويلا.

وأفادت أربعة مصادر، بأنّ رودريغيز عهدت بحمايتها إلى حراس شخصيين فنزويليين، على عكس الرئيس السابق نيكولاس مادورو، وسلفه الرئيس الراحل، هوجو تشافيز، اللذين اعتمدا على قوات نخبة كوبية.

وصرّحت الحكومة الكوبية سابقًا، بأنّ الهجوم العسكري الأميركي الذي انتهى باختطاف مادورو، أودى بحياة 32 كوبيًّا، في الثالث من كانون الثاني/ يناير.

وكان هؤلاء الجنود والحراس الشخصيون يتولون مهمة حراسة مادورو في إطار اتفاقية أمنية مشددة بين كراكاس وهافانا، بدأت في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، حين تم نشر عملاء المخابرات الكوبية في مختلف أقسام الجيش وجهاز المخابرات العسكرية الفنزويلي القوي، والذي كان له دور أساسي في القضاء على المعارضة الداخلية.

وقال أستاذ التاريخ بجامعة نيويورك والخبير في شؤون فنزويلا، أليخاندرو فيلاسكو، "كان النفوذ الكوبي ضروريًّا للغاية" لبقاء الحكم الاشتراكي.

وذكر مسؤول مخابرات فنزويلي سابق، أنّ بعض المستشارين الكوبيين أُقيلوا من مناصبهم داخل جهاز المخابرات العسكرية. وقال مصدران إنّ بعض العاملين في المجال الطبي، والمستشارين الأمنيين الكوبيين عادوا إلى كوبا جوًّا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأفاد مصدر مقرب من الحزب الحاكم في فنزويلا، بأنّ الكوبيين يغادرون بأوامر من رودريغيز نتيجة ضغوط أميركية. ولم تُوضح المصادر الأخرى ما إذا كانت القيادة الفنزويلية الجديدة أجبرت الكوبيين على المغادرة، أم أنّهم يغادرون بمحض إرادتهم، أم أنّ هافانا استدعتهم للعودة إلى بلادهم.

ولم ترد تقارير سابقة عن قرار استبعاد الكوبيين من الحرس الرئاسي، وجهاز المخابرات العسكرية.

ترامب يريد قطع العلاقات بين كوبا وفنزويلا

وقبل عملية الإطاحة بمادورو، عمل آلاف الأطباء والممرضين، والمدربين الرياضيين الكوبيين في فنزويلا، ضمن برامج الرعاية الاجتماعية التي بدأها تشافيز. وفي المقابل، زودت فنزويلا كوبا بشريان نفط كانت في أمس الحاجة إليه.

وعقب الهجوم الأميركي، تعهّد الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العلاقات الأمنية بين فنزويلا وكوبا.

وكتب على موقع "تروث سوشال"، في 11 كانون الثاني/ يناير، "عاشت كوبا لسنوات طويلة على كميات هائلة من النفط والأموال من فنزويلا. وفي المقابل، قدمت كوبا ’خدمات أمنية‘ لآخر المستبدين في فنزويلا، لكنّ الأمر لن يستمر بعد الآن!".

وردًا على أسئلة حول الضغط الأميركي على فنزويلا لقطع العلاقات مع كوبا، قال مسؤول في البيت الأبيض إنّ الولايات المتحدة تتمتع "بعلاقة جيدة جدًا مع قادة فنزويلا"، وإنّها تعتقد أنّ "مصالح رودريغيز تتوافق مع أهدافنا الرئيسية التي نسعى لتحقيقها".

ويُعدّ قطع العلاقات بين فنزويلا وكوبا جزءًا من إستراتيجية واشنطن الأشمل، لإسقاط الحكومة الشيوعية في هافانا. ففي منتصف كانون الأول/ ديسمبر، فرضت واشنطن حصارًا على فنزويلا لمنعها من إرسال النفط إلى كوبا، لتضييق الخناق على اقتصاد الجزيرة.

وقال المسؤول، إنّ الحكومة الأميركية "تجري محادثات مع كوبا، التي ينبغي على قادتها إبرام اتفاق".

ومن الجانب الكوبي، قالت الحكومة الكوبية إنّها منفتحة على الحوار على أساس المساواة، بالتوازي مع تنديدها بالحصار النفطي، ومع تعهدها بمقاومة أي تدخل أميركي.

ولم ترد حكومتا كوبا وفنزويلا على طلبات التعليق، وأكد البلدان علنًا استمرار العلاقات بينهما.

ورودريغيز ابنة مقاتل ماركسي سابق، وحليفة لمادورو على مدى سنوات طويلة، وعضو في الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا. وتقول 10 مصادر أميركية وفنزويلية إنّها على علاقة وثيقة بالحكومة الكوبية.

وقد ظهرت رودريغيز بجوار وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، في الثامن من كانون الثاني/ يناير، في مراسم تأبين بكراكاس تكريمًا لضحايا الهجوم الأميركي.

وقال الوزير الكوبي في الحدث، "إلى الشعب الفنزويلي الشجاع، نعبر عن تضامن كوبا الوثيق"، وذلك قبل أن يردد شعارًا لإرنستو "تشي" جيفارا، أحد قادة الثورة الكوبية قائًلا، "دائما حتى النصر".

وفي وقت لاحق من شهر كانون الثاني/ يناير، تحدثت ديلسي رودريغيز أيضًا عبر الهاتف مع الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، وقالت بعد ذلك إنّ البلدين ما زالا "متحدين". وصرح دياز كانيل بعد المكالمة نفسها بأنّ كوبا ملتزمة "بمواصلة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التاريخية".

وفي ما يتعلق بالتصريحات المعلنة، علّق مسؤول في البيت الأبيض قائلًا، "يدرك الرئيس ترامب أنّه يتعين عليهما الإدلاء بتصريحات معينة لأسباب سياسية داخلية".

الكوبيون ما زالوا موجودين في فنزويلا

وذكر مصدر مطلع على نهج الحكومة الكوبية، أنّ بعض العسكريين الذين أُصيبوا في الهجوم الأميركي عادوا إلى كوبا، في حين بقي آخرون بشكل نشط في فنزويلا. وقال المصدر، إنّ الكثير من الأطباء الكوبيين يواصلون تقديم الرعاية الطبية في فنزويلا.

وذكرت وسائل إعلام حكومية كوبية، في أوائل الشهر الماضي، أنّ تعليق الرحلات التجارية وإغلاق المجال الجوي الفنزويلي؛ عرقلا مساعي كوبا لإعادة الأطباء من إجازاتهم أو إنهاء مهماتهم في فنزويلا.

وأضافت التقارير، أنّ هذه الرحلات استؤنفت في الأسبوع الذي أعقب الهجوم الأميركي، في الثالث من كانون الثاني/ يناير.

وقال مصدر أمريكي مطلع على الأمر، إنّه في حين أنّ الوجود الكوبي يتضاءل، فمن المرجح أن يبقى بعض عملاء المخابرات السريين في البلاد لمعرفة كيف ستتطور الأوضاع السياسية.

وقال فرانك مورا، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الدول الأميركية في عهد إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، إنّ "رودريغيز تتوخى الحذر الشديد".

وأوضح مورا قائلًا، "إنّها تريد البقاء على مسافة من الكوبيين حتى يهدأ هذا الوضع، وحتى تحكم قبضتها على السلطة، لكنها لا تريد التخلي عنهم تمامًا أيضًا".

وأفادت أربعة مصادر مطلعة، بأنّ بعض المستشارين العسكريين الكوبيين على الأقل ما زالوا يعملون في فنزويلا. ويواصل أيضًا أساتذة كوبيون التدريس في كلية الشرطة وقوات الأمن، وفقًا لما ذكره شرطي سابق.

وقال الأستاذ في الأكاديمية البحرية الأميركية في ماريلاند، والذي درس دور مستشاري الأمن الكوبيين في فنزويلا، جون هيسيموفيتش، إنّ إرث جهود جهاز المخابرات العسكرية لا يزال واضحًا في كراكاس، حيث ما زال كبار الموالين لمادورو في السلطة.

وأضاف "لم ينجح الكوبيون في حماية مادورو، لكنهم لعبوا دورًا رئيسيًّا في إبقاء الحكومة الاشتراكية في السلطة".