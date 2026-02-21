ترامب يزور الصين مع حلول نيسان وسط توتر تجاري

قال ترامب لقادة أجانب، الخميس، عن زيارته إلى الصين "ستكون زيارة مثيرة للغاية. علينا أن نقدم أكبر عرض شهدته الصين في تاريخها".

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة الصين في الفترة من 31 آذار/ مارس إلى الثاني من نيسان/ أبريل لحضور اجتماع منتظر بشدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بإلغاء رسوم ترامب الجمركية على البضائع المستوردة.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، زيارة ترامب، وذلك قبيل إلغاء المحكمة العليا بفترة وجيزة كثيرا من الرسوم الجمركية التي استخدمها ترامب لإدارة العلاقات مع الصين التي أحيانا ما كانت متوترة.

ومن المتوقع أن يزور ترامب بكين ويلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في إطار زيارة فخمة ومطولة. وجاءت آخر زيارة لترامب إلى الصين في 2017، وهي كذلك أحدث زيارة يقوم بها رئيس أميركي للدولة الآسيوية.

وكانت مسألة تمديد الهدنة التجارية التي منعت كلا البلدين من رفع الرسوم الجمركية بشكل أكبر تمثل أهم القضايا المتوقع مناقشتها. لكن بعد الحكم الصادر الجمعة، لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيعيد فرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، وبموجب أي سلطة قانونية.

طوارئ وطنية

تقول الإدارة الأميركية، إن الرسوم الجمركية ضرورية بسبب حالات الطوارئ الوطنية المتعلقة باختلالات التجارة ودور الصين في إنتاج مواد كيميائية غير مشروعة مرتبطة بالفنتانيل.

وقال ترامب لقادة أجانب، الخميس، عن زيارته إلى الصين "ستكون زيارة مثيرة للغاية. علينا أن نقدم أكبر عرض شهدته الصين في تاريخها".

وستمثل هذه الزيارة أول محادثات بين الزعيمين منذ شباط/ فبراير وأول اجتماع شخصي بينهما منذ تشرين الأول/ أكتوبر حين التقى الزعيمان في كوريا الجنوبية، حيث وافق ترامب على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل أن تشدد بكين حملتها على تجارة الفنتانيل غير المشروعة وتستأنف شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وتضمن استمرار تدفق صادرات المعادن النادرة.

ومع تفادي اجتماع تشرين الأول/ أكتوبر إلى حد كبير القضية الحساسة المتعلقة بتايوان، أثار الرئيس الصيني في شباط/ فبراير موضوع مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الجزيرة.

وأعلنت واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر عن أكبر صفقة بيع أسلحة على الإطلاق مع تايوان، بما في ذلك أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار يمكن استخدامها للدفاع أمام هجوم صيني. وتتوقع تايوان مزيدا من هذه المبيعات.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وهو موقف ترفضه تايبه. وترتبط الولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية رسمية مع الصين، لكنها تحافظ على علاقات غير رسمية مع تايوان وتعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة. وتلتزم الولايات المتحدة بموجب القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.

وذكر ترامب أن شي قال أيضا خلال الاتصال الهاتفي في شباط/ فبراير إنه سيدرس زيادة مشتريات فول الصويا. ويمثل المزارعون الأميركيون المتعثرون قاعدة انتخابية رئيسية لترامب، والصين هي أكبر مستهلك لفول الصويا.