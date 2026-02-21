صربيا والسويد تطلبان من رعاياهما مغادرة إيران

كتبت وزارة الخارجية الصربية، على موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، أنه "بسبب تصاعد التوتر ومخاطر تدهور الوضع الأمني، نوصي جميع مواطني جمهورية صربيا الموجودين في جمهورية إيران الإسلامية بمغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن".

طلبت صربيا والسويد، السبت، من رعاياهما مغادرة إيران، في ظل التهديد الأميركي بشن هجوم على الجمهورية الإسلامية.

وفي ستوكهولم، شددت وزيرة الخارجية السويدية مالمر ستينرغارد، عبر منصة "إكس"، على "الدعوة الصارمة الموجهة للمواطنين السويديين الموجودين راهنا في إيران إلى مغادرتها"، وكذلك "تجنب السفر" إليها.

وسبق أن دعت صربيا رعاياها، في منتصف كانون الثاني/يناير، إلى مغادرة إيران وعدم السفر إليها.

وأعلنت إيران، الجمعة، أنها تعتزم إعداد مسودة اتفاق بشأن برنامجها النووي لتقديمها إلى الولايات المتحدة "خلال يومين أو ثلاثة"، في حين يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكان تنفيذ عمل عسكري ضدها.

وبعد جولة محادثات عقدها الطرفان مطلع الأسبوع، وفيما يتواصل الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، أمهل ترامب إيران، الخميس، 15 يوما كحدّ أقصى لإبرام "صفقة مجدية"، أو مواجهة "ما لا تُحمد عقباه".