طهران: على ترامب إثبات أرقامه حول قتلى الاحتجاجات

رفضت إيران، السبت، تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول أعداد ضحايا الاحتجاجات في البلاد، مطالبة إياه بإثبات صحة ادعاءاته بهذا الخصوص. جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها، عباس عراقجي، في تدوينة له على منصة شركة "إكس".

وأعرب عراقجي عن رفضه لتصريحات ترامب التي قال فيها إن "32 ألف شخصًا قتلوا" في الاحتجاجات الأخيرة بإيران، مشيرًا إلى أن بلاده نشرت قائمة شاملة تضم 3 آلاف و117 شخصًا قضوا في الاحتجاجات الأخيرة، بينهم 200 من عناصر الأمن.

وتابع: "إذا كان لدى أي شخص شك في دقة بياناتنا، فليتحدث بالوثائق".

وكان مكتب الرئاسة الإيرانية قد نشر في بيان يوم الأول من شباط/فبراير الجاري، أسماء ألفين و986 شخصًا من أصل 3 آلاف و117 قتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأشار البيان حينها إلى أن العمل ما زال جاريًا لتحديد هويات الضحايا الآخرين.

من جهتها، أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" (مقرها الولايات المتحدة)، يوم 16 فبراير الجاري، أن الاحتجاجات الإيرانية أسفرت عن مقتل 7 آلاف و15 شخصًا، بينهم 214 عنصر أمن.

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وبدأت الاحتجاجات بالعاصمة طهران قبل أن تمتد إلى عدد من المدن، في حين أقر الرئيس، مسعود بزشكيان، بحالة السخط الشعبي وتعهد بالعمل على تحسين الأوضاع.