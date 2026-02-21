موجز السبت: توتر متواصل إزاء هجوم أميركي محتمل على إيران و8 قتلى من حزب الله بغارات إسرائيلية

نستعرض أمامكم أدناه موجز لأبرز الأخبار حول العالم السبت، بما فيها الغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان ومطالبة السويد وصربيا رعاياهما لمغادرة إيران مع استمرار التوتر إزاء هجوم أميركي محتمل.

دمار واسع في بلدة بالبقاع اللبناني إثر الغارات الإسرائيلية (Gettyimages)

لبنان

قُتل ثمانية عناصر من حزب الله بغارات إسرائيلية على البقاع شرقي لبنان ليل الجمعة - السبت، وفق ما أفاد مصدر في الحزب، في حين أعلن الجيش الاسرائيلي أنه استهدف مقرات لحزب الله.

ودان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق البلاد وجنوبها، فيما دعا نائب عن حزب الله إلى تعليق اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت.

صربيا والسويد تطالبان رعاياهما بمغادرة إيران

طلبت صربيا والسويد من رعاياهما مغادرة إيران، في ظل التهديد الأميركي بشن هجوم على الجمهورية الإسلامية.

فرنسا تتهم 5 أشخاص بنقل أموال لحماس

اتهمت السلطات القضائية الفرنسية خمسة أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين بإيصال أموال لحركة حماس تحت غطاء مساعدات إنسانية، بحسب ما أعلنت النيابة الفرنسية لـ"مكافحة الإرهاب".

السودان

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تسجيل خمس هجمات على منشآت طبية في السودان منذ بداية العام 2026، في خضمّ النزاع الدامي المتواصل.

نيجيريا

قتل مسلحون ليل الخميس – الجمعة، 38 شخصا على الأقل في قرية بولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون محليون.

اليونان

عُثر على جثث ثلاثة مهاجرين قبالة جنوب جزيرة كريت فيما تتواصل عمليات البحث، وفق ما أفادت شرطة الموانئ اليونانية.

ليبيا

نُقل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومقرها العاصمة طرابلس عبد الحميد دبيبة إلى المستشفى في إيطاليا، لإجراء فحوصات إضافية، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

فنزويلا

أصدر القضاء الفنزويلي عفوا عن 379 سجينا سياسيا بحسب ما أعلنت مصادر برلمانية في وقت متأخر من ليل الجمعة – السبت.

الهند والبرازيل

وقعت الهند والبرازيل اتفاقا يهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال المعادن النادرة، وذلك إثر اجتماع في نيودلهي بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

إلى ذلك، دعت عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة والصين، إلى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق به"، في إعلان مشترك صدر إثر قمة الذكاء الاصطناعي في الهند.

فيتنام

أكّدت الحكومة الفيتنامية أنها تلقت تعهدا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 5,8 درجات شرق أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابُل، وأسفر عن أضرار طفيفة وإصابة واحدة فقط، بحسب ما أفاد مسؤول في إدارة الكوارث.