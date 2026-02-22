أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 300 كيلومتر مربع في دنيبروبيتروفسك

أعلن الجيش الأوكراني استعادة أكثر من 300 كيلومتر مربع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، إثر عملية عسكرية مضادة شملت أيضا زاباروجيا، وأسفرت عن استرجاع ثماني بلدات على الأقل، وأكدت كييف أن القتال لا يزال متواصلا، وأن تقييم الحصيلة النهائية سابق لأوانه.

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، أنها استعادت السيطرة على أكثر من 300 كيلومتر مربع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، عقب هجوم مضاد نفذته في المنطقة.

وذكرت قوات الهجوم الجوي التابعة للجيش الأوكراني، في بيان نُشر الأحد، أن هجوما مضادا نُفذ في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزاباروجيا، بهدف منع تقدم الجيش الروسي.

وأوضح البيان، أن الهجوم هدف إلى إخراج القوات الروسية من الحدود الإدارية لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ووقف تقدمها في مقاطعة زاباروجيا.

وأشار إلى أن وحدات قوات الهجوم الجوي، تنفذ عملية باتجاه بلدة أوليكساندريفكا، الواقعة ضمن مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأضاف البيان، أنه رغم الهجمات الروسية المكثفة، لا يزال الهجوم المضاد متواصلا.

ولفت إلى أن قوات الهجوم الجوي، بالتعاون مع وحدات أخرى في المنطقة، أعادت السيطرة على أكثر من 300 كيلومتر مربع منذ بدء العملية.

كما أفاد البيان، بأن أكثر من 8 بلدات عادت إلى سيطرة الجيش الأوكراني نتيجة هذا الهجوم.

وأكد أنه "في ظل استمرار المرحلة النشطة من العملية، لا يزال من المبكر الحديث عن نتائجها النهائية".