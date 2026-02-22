البرلمان الأوروبي يلوّح بتعليق اتفاقه الجمركي مع واشنطن

أشار البرلمان الأوروبي إلى احتمال تجميد الاتفاق الجمركي مع واشنطن، عقب الانتكاسة القضائية لسياسة الرسوم الجمركية لترامب، ولفت إلى غياب اليقين القانوني بشأن التزام الولايات المتحدة بتعهداتها.

صرح رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، بأنه يعتزم تعليق تنفيذ الاتفاق الجمركي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب الهزيمة القضائية التي منيت بها السياسة الجمركية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأضاف أنه لا أحد يعرف الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة أصلا على الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال لانجه مطالبا، "قبل اتخاذ خطوات إضافية، نحتاج إلى حالة من الوضوح واليقين القانوني"، لافتا إلى أنه ينوي بناء على ذلك، اقتراح تعليق الاتفاق على فريق التفاوض المختص في البرلمان الأوروبي، خلال جلسة استثنائية تُعقد غدا الاثنين.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفقت مع ترامب في الصيف الماضي على ألا يتجاوز الحد الأقصى للرسوم الجمركية على معظم الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة نسبة 15%. ولا يزال هذا الاتفاق الملزم قانونا، والذي تمت صياغته لاحقا مع الجانب الأميركي، ينتظر مصادقة البرلمان الأوروبي.

وبعد صدور قرار من المحكمة العليا الأميركية ضد سياسته الجمركية، أعلن ترامب، الجمعة، عن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة، ثم رفع النسبة، السبت، بالإعلان عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 15%.

ويستند ترامب في قراره إلى قانون التجارة الصادر عام 1974، والذي يسمح، تحت شروط معينة، بفرض رسوم جمركية على الواردات لمدة تصل إلى 150 يوما.

وفي تصريح لمجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية الألمانية، أكد لانجه أن الرسوم التي أعلن عنها ترامب بناء على هذا السند القانوني تُعد خرقا للاتفاق المبرم.

وأوضح أن هذه الرسوم ستُفرض كإضافة فوق الرسوم المسجلة بالفعل لدى منظمة التجارة العالمية .

وقال، "إذا كانت الرسوم المقررة هناك تبلغ بالفعل 10%، فسيتم الآن تحصيل ما إجماليه 25%".