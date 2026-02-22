تحرّكات احتجاجية في جامعات إيرانية لليوم الثاني تواليا

شهدت جامعات إيرانية تحركات متقابلة بين طلاب مؤيدين للنظام وآخرين معارضين، تزامنا مع إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات التي اندلعت أواخر كانون الأول/ ديسمبر. وسُجلت توترات واشتباكات، وسط تباين كبير في أعداد الضحايا بين الرواية الرسمية ومنظمات حقوقية.

تجمّع طلاب إيرانيون في بعض الجامعات لليوم الثاني تواليا في تحركات مؤيدة للسلطات، تقابلها أخرى مناهضة لها، تزامنا مع إحياء ذكرى ضحايا سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو.

وكان طلاب قد تظاهروا كذلك، أمس السبت، مع بداية الفصل الجامعي الجديد، لإحياء أربعينية بعض الذين قضوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت أواخر كانون الأول/ ديسمبر، وواجهتها السلطات بحملة من القمع الشديد، قُتل فيها الآلاف.

ونشرت وكالة أنباء "فارس"، ابيوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر تجمّع عشرات الأشخاص، وهم يلوّحون بالأعلام الإيرانية ويحملون صورا تذكارية في بعض جامعات طهران.

وأظهر أحدها تجمعا في جامعة شريف للتكنولوجيا، هتف خلاله مشاركون "الموت للشاه" الذي أطاحته الثورة الإسلامية عام 1979، بينما وقفت قبالتهم مجموعة مناوئة. وفصل بين الطرفين عدد من الأشخاص الذين يرتدون زيا رسميا.

وتحدثت الوكالة عن وقوع "توترات" في ثلاث جامعات على الأقل في العاصمة، لافتة إلى أن بعض الطلاب رددوا هتافات "مناهضة للسلطات"، فيما لوّح طالبان في جامعة شريف بعلم إيران في الحقبة الملكية، والذي يحمل في وسطه شعار الأسد والشمس.

وبثّت قناة "إيران إنترناشونال" المعارضة مقطع فيديو لطلاب يرفعون هذا العلم، ومقاطع من تحركات احتجاجية في مؤسسات تعليمية أخرى.

وأظهر مقطع فيديو، تحركا احتجاجيا في جامعة شريف هتف خلاله عدد من الطلاب "يحيا الشاه"، وشعارات أخرى مناهضة للسلطات.

واندلعت احتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، سرعان ما تحوّلت إلى حراك مناهض للسلطات، وعلى رأسها المرشد الأعلى، علي خامنئي. ورفع العديد من المحتجين في إيران، والمتظاهرين المؤيدين لهم في الخارج، شعارات تؤيد عودة النظام الملكي لحكم البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو، السبت، وقوع إشكالات ومواجهات في أحد التحركات، بينما انتشرت مقاطع أخرى للاشتباكات أيضا الأحد.

وأقرت السلطات الإيرانية بسقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل في الاحتجاجات، معظمهم من عناصر قوات الأمن والمارة، إضافة إلى "مثيري شغب" تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهتها، وثّقت وكالة أنباء "نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص، غالبيتهم من المحتجين، محذّرة من أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير.