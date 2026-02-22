تحليل: قرار العليا الأميركية يسلب ترامب سلاح الرسوم الجمركية

اعتبر خبراء أن قرار المحكمة العليا الأميركية تقليص الرسوم التي فرضها ترامب؛ حدّ من قدرته على استخدام التعرفات ورقة ضغط، من دون إنهاء الضبابية التجارية، وردّ الرئيس بفرض ضريبة جديدة على الواردات، ثم رفعها سريعا إلى الحد الأقصى القانوني.

صرح مسؤولون تجاريون وحكوميون وخبراء دوليون، في تقرير لوكالة "رويترز"، بأن قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، أدى إلى إضعاف قدرته على التهديد وفرض الرسوم الجمركية متى شاء، وبيّنوا أن القرار لم ينهِ حالة الضبابية التي يعاني منها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة.

وأعقب قرار المحكمة العليا ردٌّ في غضون ساعات من ترامب، الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة قيمتها 10% على جميع الواردات، وأمرٌ بإجراء تحقيقات تجارية جديدة قد تؤدي إلى فرض رسوم إضافية في غضون شهور.

وفي الوقت ذاته، أصر ترامب على الإبقاء على الاتفاقات التجارية والاستثمارية التي تم التوصل إليها مع ما يقرب من 20 دولة، ومعظمها برسوم جمركية أعلى.

وبعد مرور أقل من 24 ساعة على صدور القرار، أمر ترامب برفع الرسوم الجديدة إلى 15 %، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

وتعقيبا على رفع الرسوم إلى 15%، قالت المسؤولة التجارية الأميركية السابقة ونائبة رئيس معهد آسيا لسياسات المجتمع، ويندي كاتلر، إن التغيير السريع الذي أجراه ترامب يشي بولعه بفكرة إبقاء الشركاء التجاريين في حالة ترقب.

وأضافت أنه "في نظره، حالة الضبابية تمنحه نفوذا إضافيا هائلا، أكثر من مجرد النظر إلى الرسوم الجمركية نفسها، لأن الناس قلقون إزاء ما سيفعله".

ورغم ذلك، تتفق كاتلر وخبراء تجاريين آخرين على أن قرار المحكمة العليا الأحدث حدّ من نفوذ ترامب، فالرسوم الجمركية البديلة البالغة 10% تستمر 150 يوما فقط، وستستغرق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة بموجب قوانين أخرى وقتا أطول لتنفيذها، ما سيحرم الرئيس من العصا التي كان يستخدمها لفرض الرسوم الجمركية، "في أي وقت وفي أي مكان ولأي سبب"، قبل أن يتم رفض استخدامه لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وقالت كاتلر، إن ترامب "فقد أداته المفضلة... وخصوصا في ما يتعلق بمسائل السياسة الخارجية، والأمور التي تزعجه في البلدان الأخرى التي لا علاقة لها بالتجارة؛ فقدَ القدرة على توجيه تهديدات ذات مصداقية".

وتأييدا لقول كاتلر، قال مسؤول حكومي أميركي سابق يعمل الآن في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، هو وليام رينش، إن قرار المحكمة العليا الصادر بأغلبية ستة مقابل ثلاثة أصوات قلل من قدرة ترامب على تهديد الدول الأخرى.

وأضاف أن "هذا يسلب منه قدرته على التلويح بالعصا الكبيرة"، على الرغم من أن الأثر الاقتصادي سيكون محدودا، إذ من المتوقع أن تحل الرسوم الجمركية 10% وغيرها من الرسوم في الأشهر المقبلة محل بعض تلك الرسوم الجمركية، إن لم يكن كلها، لأنها تعتبر الآن غير قانونية.

وقال رئيس مجلس العلاقات الخارجية، مايكل فرومان، إن قرار المحكمة وردّ الإدارة الأمريكية عليه تركا الكثير من الأسئلة دون إجابة. ومن بين الأسئلة، كيف يمكن للمستوردين استرداد للرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني؟ وما هي الرسوم الجمركية الإضافية التي لا تزال قادمة؟.

وقال فرومان، الذي شغل منصب كبير مفاوضي التجارة للرئيس السابق باراك أوباما من 2013 إلى 2017، "ربما يكون التأثير الأهم لقرار المحكمة العليا هو أنه يجب أن يحدّ مِن التهديد باستخدام الرسوم الجمركية، أو مِن جعلها وسيلة ضغطٍ أو عقابٍ يفضلها الرئيس خارج مجال التجارة".

وربما يوفر هذا التطور الراحة للدول التي عانت من عدم القدرة على التنبؤ بقرارات ترامب، وتهديده المتكرر بفرض رسوم جمركية لمعاقبتها على مسائل غير تجارية، والحصول على تنازلات واستثمارات أجنبية.

واستند ترامب إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لفرض رسوم جمركية على مجموعة من القضايا غير التجارية، ما ترك الدول متضررة ومتوترة، وزاد من حالة الضبابية بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم.

وهدد الرئيس الأميركي أيضا بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، بسبب معارضتها لمطالباته بشأن غرينلاند، وعلى كندا بسبب سماحها باستيراد سيارات كهربائية من الصين، وعلى البرازيل بسبب معاملتها لحليفه الرئيس السابق اليميني المتطرف، غايير بولسونارو.

وحذر رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، جوش ليبسكي، من استعجال التنبؤ بتأثير حكم المحكمة العليا على نفوذ ترامب، نظرا للضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الجديدة، واستعداد الرئيس لاستخدام مجموعة من الأدوات.

وقال "إنها ضربة كبيرة لجدول أعماله الاقتصادي والتجاري الدولي، وهي ليست بالضرورة ضربة قاضية، بسبب السلطات الأخرى، لكن علينا أن نرى كيف ستسير الأمور في الواقع. يبدو أن ’أسطول الرسوم الجمركية‘ جاء للإنقاذ على الرغم من قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، لكنّ كيفية تأثير ذلك على النفوذ هو سؤال آخر سيتضح في الأشهر المقبلة".

ولم يتضح أيضا مصير نحو 20 اتفاقية إطارية، أو اتفاقيات تجارية أكثر صرامة توصلت إليها إدارة ترامب مع دول في الأشهر القليلة الماضية، استنادا إلى تهديدات الرسوم الجمركية بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.

وأصر ترامب والممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، على أن الاتفاقيات يجب أن تظل سارية المفعول حتى لو كانت تلك المعدلات أعلى من الضريبة المؤقتة الشاملة.

وقال محللون إنهم يشككون في أن الدول قد تسعى إلى إلغاء الاتفاقيات، أو إعادة التفاوض عليها خشية إثارة غضب ترامب.

وقالت مسؤولة تجارية أميركية سابقة وأستاذة مشاركة في الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، ميريام سابيرو، إن من المحتمل أن ترامب صار "كمن لا سيف له"، لكنها لا تتوقع تفكك الاتفاقات الحالية. غير أنها ترى أن قرار المحكمة قد يمنح الدول نفوذا أكبر في المفاوضات الجديدة، أو الجارية مع إدارة ترامب.

وأضافت أنه "سيظل هناك اهتمام بإبرام الاتفاقيات بسبب الضبابية، والرغبة في الحفاظ على الولايات المتحدة حليفا وشريكا قويا، لكنّ الدول لديها قوة تفاوضية أكبر قليلا مما كانت تشعر به في السابق".

وتقول سابيرو، إن استخدام قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية في نظر ترامب مخاطرة هو مستعد لخوضها، لأنه ساعد في إبرام بعض الاتفاقيات التجارية بسرعة، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى دراسة في بعض الحالات وقد يكون تنفيذها صعبا.

وقال غرير لبرنامج "سبيشال ريبورت" على "فوكس نيوز"، إن القانون هو الأداة المناسبة في ذلك الوقت بالنظر إلى رغبة ترامب في التحرك بسرعة ومرونة، وإنه ساعد في فتح الطريق للشركات الأميركية للوصول إلى الأسواق، وأضاف "لا نأسف على ذلك، وسنستخدم أداة مختلفة فقط".

وجاءت ردود الفعل الأولية من الخارج متحفظة، مع عكوف الدول على تقييم قرار المحكمة العليا.

فقد قالت كوريا الجنوبية إنها ستراجع قرار المحكمة وردّ حكومة الولايات المتحدة، وإنها تخطط لمواصلة المحادثات "الودية" بشأن تنفيذ اتفاقية الرسوم الجمركية التي تم وضع اللمسات النهائية عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر السابق، مع تعهدات استثمارية بقيمة 350 مليار دولار.

وقال محلل السياسة الاقتصادية في المعهد الاقتصادي الكوري الأميركي، توم راميدج، إن قدرة إدارة ترامب المستمرة على اللجوء إلى تدابير جمركية أخرى، من المرجح أن تقنع كوريا الجنوبية وشركاتها بالحفاظ على التزاماتها.

وكتب على موقع المعهد "أي شيء أقل من ذلك قد يزيد من احتمال فرض الرئيس مزيدا من الإجراءات المضادة، لا سيما إذا سعت الإدارة إلى جعل الدول التي تريد التراجع عن الاتفاقيات التي جرى التفاوض عليها عبرة".