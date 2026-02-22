تنظيمات كردية إيرانية مقرها في كردستان العراق تشكل تحالفا لإسقاط النظام الإيراني

قالت خمسة من تلك التنظيمات إنها شكلت تحالفا لـ"إثبات الوجود في الوضع السياسي الراهن في إيران، حيث لم تعد لنظام الجمهورية الإسلامية أي شرعية سياسية، ولكنه للأسف بقي صامدا".

أعلنت مجموعات كردية إيرانية متمركزة في العراق، الأحد، تشكيل تحالف سياسي يهدف إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحقيق حق الأكراد في تقرير مصيرهم.

وتضم منطقة كردستان العراق ذات الحكم الذاتي معسكرات وقواعد خلفية تديرها فصائل كردية إيرانية، كثيرا ما تعرضت لهجمات عبر الحدود من إيران.

ويضم "تحالف القوى السياسية في كردستان إيران" حزب حرية كردستان (PAK)، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (PDKI)، وحزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK).

وأوضح البيان المشترك أن الأهداف الرئيسية للتحالف هي "النضال من أجل إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحقيق حق تقرير المصير للكرد".

وأضافت التنظيمات أنها تدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، وشددت على ضرورة "التنسيق والنضال السياسي والميداني المشترك" بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في أنحاء إيران.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أشعلت أزمة اقتصادية شرارة احتجاجات في إيران الخاضعة لعقوبات، قبل أن تتوسع لتصبح تظاهرات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد، أسفرت عن مقتل الآلاف.

والشهر الماضي، دعت المجموعات الكردية في العراق إلى إضراب عام، تضامنا مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي عام 2022، شنت إيران غارات على مسلحين أكراد إيرانيين في العراق، بعد أن اتهمتهم بالتحريض على الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء توقيفها من شرطة الأخلاق، بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وتصنّف إيران هذه التنظيمات، ومعظمها ذات توجه يساري، على أنها "إرهابية"، وتتهمها بتنفيذ هجمات داخل أراضيها.

وتتخذ جماعات كردية إيرانية معارضة، منذ عقود، من كردستان العراق، المحاذي لإيران والذي يحظى بحكم ذاتي، مقرا لها، بعدما تخلت إلى حد كبير عن نشاطها المسلح وركّزت على العمل السياسي.