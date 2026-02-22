محاولة اغتيال جديدة؟ الإعلان عن مقتل مسلح حاول التسلل إلى مقر إقامة ترامب

أعلن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة مقتل شاب مسلح، بعد تسلله إلى محيط منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، حيث يقيم الرئيس الأميركي، فيما كان الأخير خارج الولاية. وأوضح الجهاز أن المشتبه به حمل سلاحا ومواد قابلة للاشتعال.

أفاد جهاز الخدمة السرية الأميركي، اليوم الأحد، بأن عناصره قتلوا شخصا مسلحا دخل بغير صفة قانونية حرم مقر إقامة الرئيس، دونالد ترامب، في مارالاغو بفلوريدا.

وكان ترامب في واشنطن عند وقوع الحادث، قرابة الساعة 6:30 بتوقيت غرينيتش، بحسب ما أورد مسؤولون.

وكتب الناطق باسم الجهاز، أنتوني غوغليلمي، على منصة "إكس"؛ "قُتل مسلح بإطلاق النار عليه من جانب عناصر جهاز الخدمة السرية، بعدما دخل بصفة غير قانونية هذا الصباح المنطقة الأمنية في مارالاغو".

وقال الجهاز في بيان، إن "المشتبه به، وهو شاب في مطلع العشرينات، شوهد عند البوابة الشمالية لمنتجع مارالاغو، وهو يحمل ما بدا أنه بندقية صيد وعلبة تحتوي على وقود".

وواجه العناصر الأمنيون المشتبه به وأطلقوا النار عليه، ولم يُصب أي منهم.

وسبق أن كان ترامب هدفا لمحاولتي اغتيال.

ففي وقت سابق هذا الشهر، حُكم على راين روث البالغ 59 عاما، بالسجن مدى الحياة لتخطيطه لاغتيال الرئيس في ملعب غولف بولاية فلوريدا، في أيلول/ سبتمبر 2024، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجاء ذلك بعد شهرين من محاولة اغتيال ترامب في ولاية بنسلفانيا، حين أطلق ماثيو كروكس البالغ 20 عاما، رصاصات عدة خلال تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري يومها، أصابت إحداها أذن ترامب اليمنى إصابة طفيفة.

ومثّل هذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل أحد المشاركين في التجمع، نقطة تحول في عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقُتل كروكس على الفور برصاص قوات الأمن، ولا يزال دافعه غير معلوم.