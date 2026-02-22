مسؤول إيراني: محادثات جديدة مع واشنطن مطلع آذار... هناك إمكانية لاتفاق مؤقت

مسؤول إيراني يؤكد استمرار الخلاف مع واشنطن بشأن رفع العقوبات، لكنه يشير إلى وجود "إمكانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت"، مع التحضير لجولة محادثات جديدة مطلع آذار/ مارس وسط تحشيد عسكري أميركي وتهديدات بالتصعيد.

قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الأحد، إن طهران وواشنطن لا تزالان تختلفان بشأن نطاق وآلية رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، في وقت تتواصل فيه المحادثات بين الجانبين.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي لم تكشف هويته، فإن جولة جديدة من المحادثات يُتوقع عقدها في أوائل آذار/ مارس المقبل؛ وقال المسؤول: "المفاوضات ستستمر، وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت".

وأوضح المسؤول أن طهران "يمكنها أن تنظر بجدية" في خيار يتضمن تصدير جزء من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وخفض مستوى نقائه، إضافة إلى تشكيل اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، مشددًا في المقابل على ضرورة "الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية".

وشدد المسؤول على أن إيران "لن تسلم السيطرة على مواردها من النفط والمعادن"، لكنه أشار إلى أن الشركات الأميركية يمكنها المشاركة بصفة مقاولين في حقول النفط والغاز الإيرانية.

ويأتي ذلك فيما تتواصل المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي جرت جولتها الثانية هذا الأسبوع في جنيف برعاية سلطنة عُمان، في ظل تصعيد عسكري أميركي في المنطقة.

وكان المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، قد قال، السبت، إن الرئيس دونالد ترامب "يتساءل" عن سبب عدم "استسلام" إيران تحت الضغط العسكري الأميركي، مضيفًا أن ترامب يستغرب "كيف أنّهم لم يستسلموا بعد".

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لماذا، تحت هذا الضغط، ومع كل هذه القوة البحرية الهائلة هناك، لم يأتوا إلينا ويقولوا: ‘نعلن أننا لا نريد سلاحا، لذا إليكم ما نحن مستعدون لفعله‘؟".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، الجمعة، أنه يتوقع إعداد مسودة مقترح مضاد خلال أيام، فيما قال ترامب، الخميس، إن أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يومًا للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.