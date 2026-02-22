موجز أنباء العالم الأحد: ترامب يتساءل عن "استسلام" إيران ومودي في إسرائيل الأربعاء

ترامب يتساءل عن سبب عدم استسلام إيران للضغط العسكري، بينما تهز انفجارات كييف قبل ذكرى الحرب مع روسيا، والمجر توقف التصديق على عقوبات أوروبية ضد موسكو، فيما يزور رئيس حكومة الهند، إسرائيل، الأربعاء المقبل.

تصدّرت التوترات الدولية المشهد العالميّ، إذ تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سبب عدم "استسلام" إيران للضغوط العسكرية، فيما هزّت انفجارات كييف قبل أيام من ذكرى الغزو الروسي، وأعلنت المجر عرقلة عقوبات أوروبية جديدة على موسكو، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة في عدة عواصم.

واشنطن

قال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إن الرئيس دونالد ترامب، يتساءل عن سبب عدم "استسلام" إيران أمام الحشد العسكري الأميركي الذي يهدف إلى الضغط عليها للتوصل إلى اتفاق نووي.

وفي مقابلة مع لارا ترامب، زوجة نجل دونالد ترامب، عبر قناة "فوكس نيوز"، قال ويتكوف إن الرئيس الأميركي "يتساءل" عن موقف إيران، بعدما حذرها من عواقب وخيمة في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "لا أريد استخدام كلمة ’محبط’، لأنه يدرك أن لديه العديد من البدائل، لكنه يستغرب كيف أنّهم... لم يستسلموا بعد".

روسيا وأوكرانيا

هزّت انفجارات، الأحد، كييف بعدما كانت السلطات حذّرت من خطر هجوم بصواريخ بالستية، قبل يومين من الذكرى السنوية الرابعة للحرب مع روسيا.

كما أسفرت انفجارات عن مقتل شرطية وإصابة 15 شخصا على الأقل ليل السبت الأحد، في لفيف بشمال غرب أوكرانيا، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة، منددا بـ"عمل إرهابي".

وأعلنت المجر، الأحد، أنها لن تصادق على حزمة العقوبات العشرين التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، ما لم تعاود كييف فتح خط أنابيب نفط رئيسي يزوّد البلاد بالنفط من موسكو.

ومن الفاتيكان، عدّ البابا لاوون الرابع عشر، أن السلام في أوكرانيا "لا يمكن تأجيله"، وذلك قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب.

نتنياهو ومودي

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن نظيره الهندي ناريندرا مودي، سيصل إلى إسرائيل، الأربعاء، المقبل.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة: "يصل رئيس حكومة الهند، ناريندرا مودي إلى هنا الأربعاء، وسيلقي خطابا في الكنيست، وأنا على يقين أنكم ستكونون جميعا هناك".

باريس

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن باريس ستستدعي السفير الأميركي، تشارلز كوشنر، للاحتجاج على موقف بلاده من مقتل شاب يميني متطرف، إثر تعرضه للضرب في مدينة ليون.

وكانت الإدارة الأميركية قد دانت الجمعة "الإرهاب" في فرنسا، وحذرت من العنف اليساري، بعد تعرّض الناشط اليميني كانتان دورانك للضرب حتى الموت.

الصومال والإقليم الانفصاليّ

أبدى الإقليم الانفصاليّ الذي يُسمّة بـ"أرض الصومال"، والساعي إلى انتزاع اعتراف دولي أكبر باانفصاله، بعد خطوة إسرائيل في هذا الاتجاه أواخر العام الماضي، استعداده لمنح الولايات المتحدة امتيازات خاصة في الوصول إلى مواردها المعدنية وقواعدها العسكرية، وفق ما صرّح وزير في الإقليم الانفصالي.

غرينلاند

أعلنت قيادة القطب الشمالي، السبت، أنها قامت بإجلاء أحد أفراد طاقم غواصة أميركية قبالة سواحل نوك عاصمة غرينلاند.

وفي كوبنهاغن أكدت السلطات الدنماركية، الأحد، أن غرينلاند لا تحتاج إلى مبادرة صحية، وخصوصا أن خدمات الرعاية الصحية فيها متاحة للجميع، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي، عزمه إرسال سفينة مستشفى إلى الإقليم الدنماركي الذي يحظى بحكم ذاتي، ويطمح إلى ضمه.

باكستان وأفغانستان

وأعلنت باكستان، الأحد، أنها شنت ضربات جوية على مجموعات مسلحة على الحدود مع أفغانستان، حيث أفادت السلطات في حصيلة أولية بوقوع 18 قتيلا جميعهم من سكان منزل واحد، وعدد من الجرحى بينهم أطفال.

الرئيس البرازيلي وترامب

أعلن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، مخاطبا دونالد ترامب من نيودلهي "لا نريد حربا باردة جديدة".

ودعا الرئيس الأميركي إلى معاملة كل البلدان بالتساوي، وذلك بعدما فرض رسوما جمركية إضافية شاملة بنسبة 15% على واردات بلاده، ردا على نكسة تلقاها من المحكمة العليا الأميركية.

ريو دي جانيرو

احتلّ نحو مئة ناشط من السكان الأصليين، السبت، محطة تابعة لشركة كارجيل الأميركية العملاقة للصناعات الغذائية في أحد مرافئ شمال البرازيل، احتجاجا على استغلال روافد نهر الأمازون لنقل الحبوب، وفق منظمي التحرّك.