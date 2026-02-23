أوكرانيا تعلن إسقاط 105 مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت كييف إسقاط 105 مسيّرة من أصل 126 أطلقتها موسكو خلال الليل، كما ادعت ارتفاع إجمالي خسائر القوات الروسية منذ اندلاع الحرب إلى نحو 1.26 مليون بين قتيل وجريح، بينهم 720 خلال الساعات الأخيرة.

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، اليوم الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 105 من أصل 126 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقه من منطقة روستوف، بالإضافة إلى 126 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وأوريول، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة، التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول صباح اليوم الإثنين، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 105 طائرات مسيرة روسية.

كما أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس، منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022، إلى نحو مليون و260 ألفا و500 فرد، من بينهم 720 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، "يوكرينفورم"، اليوم الإثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11,696 دبابة، و24,082 مركبة قتالية مدرعة، و37,510 أنظمة مدفعية، و1,654 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1,304 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و348 مروحية، و143,878 طائرة مسيرة، و4,347 صواريخ كروز، و29 سفينة حربية، وغواصتين، و79,636 من المركبات وخزانات الوقود، و4,073 من وحدات المعدات الخاصة.