موجز أنباء العالم الإثنين: تحذير إيراني وضغوط في بغداد وانسحاب أميركي من سورية

حذّرت إيران من اعتبار أي ضربة أميركية عدوانا يستوجب الرد، فيما دعت بروكسل للحوار وطلبت الهند مغادرة رعاياها، وهوجم مسجد بالضفة، وتمسّك المالكي بترشيحه، وأُعلن انسحاب أميركي من سورية، وسط توترات دولية من أوكرانيا إلى واشنطن.

حذّرت إيران من أن أي ضربة أميركية، ولو كانت "محدودة"، ستُعدّ عدوانًا يستوجب الرد، وذلك في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر بين واشنطن وطهران، بينما تتقاطع هذه المواجهة المحتملة مع حرائق في الضفة، وضغوط سياسية في بغداد، وانسحابات عسكرية في سورية، وتصعيد تجاري وقضائي في الولايات المتحدة، على وقع اضطرابات تمتد من أوروبا إلى آسيا والأميركيتين.

إيران

حذّرت إيران، اليوم الإثنين، من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي، وإن كان بضربات محدودة، "عدوانا" عليها يستوجب الرد، بعد أن صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يدرس هذا الاحتمال.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "في ما يتعلق بالسؤال الأول المرتبط بضربة محدودة، لا توجد ضربة محدودة. أي عدوان سيتمّ اعتباره عدوانا".

في ظل هذا التوتر، دعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى "حل دبلوماسي".

أما وزارة الخارجية الهندية، فطلبت من مواطنيها مغادرة إيران.

إرهاب المستوطنين في قربة تل

هاجم مستوطنون مسجد قرية تِل بشمال الضفة الغربية المحتلة، وأضرموا النار فيه صباح الإثنين، وفق ما أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية التي استنكرت في بيان "محاولة مجموعة من عصابات المستوطنين، إحراق جزء من مسجد أبو بكر الصديق في قرية تِل في نابلس".

ولفتت إلى أنهم "خطوا شعارات عنصرية على جدرانه".

بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، اليوم الإثنين، إنه لن يسحب ترشيحه لتولي رئاسة الحكومة، مؤكدا تمسكه بحصر السلاح بيد الدولة.

وقال "نعم، هناك ضغوط من الجانب الأميركي، ووصلت رسائل متعددة تقريبا استقرّت في الآونة الأخيرة على مطالب تخصّ الدولة".

وتابع "في الحقيقة، لم تأت أميركا (...) بجديد. هذه مطالبنا. نحن نريد (حصر) السلاح بيد الدولة".

وبشأن العلاقة مع إيران، قال "نحن لا نزهد العلاقة مع إيران، لدينا حدود (تمتد) على 1300 كيلومتر، وعندنا مصالح مشتركة"، إلا أنه شدّد على أن "العراق كدولة تريد أن تنهض تحتاج إلى دولة حاضنة قوية وكبيرة وأميركا عندها تجارب في احتضان الدول".

القامشلي في سورية

تعتزم القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي، الانسحاب بشكل تام من سورية في غضون شهر، وفق ما أكدت عدة مصادر، اليوم الإثنين، تزامنا مع بدء إخلائها قاعدة في شمال شرق البلاد.

روسيا وأوكرانيا وبرلين

قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الإثنين، عشية الذكرى الرابعة لبدء الحرب الروسية الأوكرنية، إن موسكو وصلت في ظل قيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "إلى أعمق مستويات الوحشية المطلقة"، مؤكدا أن "روسيا ليست بصدد الانتصار في هذه الحرب".

وأفاد تقرير مشترك لكييف والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بأن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، تقدر بنحو 588 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

تشاد والسودان

أعلنت تشاد إغلاق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر، وسط خشية متنامية من امتداد نطاق النزاع إلى البلد المجاور، بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على بلدة حدودية.

واشنطن

وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلا من الإهانات في حقّ المحكمة العليا الأميركية، معتبرا أن حكمها "الغبيّ" بتقييد تعريفاته الجمركية يمنحه مزيدا من الصلاحيات.

وكتب ترامب في منشور عبر شبكته "تروث سوشال"، أن الحكم الذي صدر الجمعة، كان "سخيفا وغبيّا، وأثار انقساما حادا على المستوى الدولي".

ويعقد البرلمان الأوروبي اجتماعا طارئا، الإثنين، يتوقع أن يعلق خلاله تنفيذ الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب قرار المحكمة العليا الأميركية.

من جانبها، حضّت الصين واشنطن على إلغاء التعرفات الجمركية، مشيرة إلى أنها تقيّم تبعات القرار القضائي.

المكسيك

أُقفلت المدارس وأُلغيت رحلات جوية في المكسيك التي شهدت موجة عنف أمس الأحد، بعد مقتل نيميسيو أوسيغيرا زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"، إحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم، بعملية عسكرية دعمتها الولايات الأميركية.

غوتيريش وتحذير من انتشار "شريعة القوّة"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، من انتشار "شريعة القوّة" مع تجاوز أصحاب النفوذ القانون الدولي، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات أخرى لمهاجمة حقوق الإنسان.

وأفاد في مستهل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأن "حقوق الإنسان تتعرّض إلى هجوم شامل حول العالم... هذا الهجوم لا يأتي متخفيّا، ولا بشكل مفاجئ. إنه يحدث في وضح النهار ويقوده غالبا أولئك الذين يمتلكون أكبر قدر من القوة".

كوبا

قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، من جنيف، الإثنين، إن "التصعيد العدواني" الذي تشنه الولايات المتحدة ضد الجزيرة، يهدف إلى "التسبب بكارثة إنسانية" فيها، بعد تشديد الحصار على الجزيرة، وتهديد كل من يزودها بالنفط.

فنزويلا

طالب وزير الخارجية الفنزويلي، الإثنين، في جنيف بالإفراج "الفوري" عن الرئيس المختطف نيكولاس مادورو وزوجته، المعتقلين لدى الولايات المتحدة، منذ الثالث من كانون الثاني/ يناير.

كوريا الشمالية

انتخب حزب العمال الكوري الشمالي بالإجماع كيم جونغ أون مجددا أمينا عاما له، مع الإشادة بتعزيز القدرة النووية للبلاد. ويحكم الحزب البلد الشيوعي منذ الأربعينات.

نيويورك

فرضت نيويورك حظرا على حركة النقل في المدينة، إلا للضرورات القصوى، وأغلقت المدارس، فيما لزم السكان منازلهم في ظل عاصفة ثلجية كبيرة تضرب شمال شرق الولايات المتحدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن الثلوج الكثيفة التي كانت لا تزال تتساقط في المدينة صباح الإثنين، بلغت سماكتها 37,8 سنتيمترا.