واشنطن تلتقي موسكو وبكين في جنيف لبحث المسألة النووية

اجتماعات في جنيف بين واشنطن وموسكو وبكين بشأن الاستقرار النووي، بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، وسط تباين في المواقف حول إشراك الصين وصيغة الاتفاق المقبل.

قال مسؤول أميركي، الإثنين، إن ممثلي الولايات المتحدة عقدوا في جنيف اجتماعًا مع الوفد الروسي، على أن يلتقوا الوفد الصيني الثلاثاء، لبحث ملف الأسلحة النووية، وذلك في أعقاب انتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت" التي كانت تنظّم القيود على نشر الأسلحة النووية الإستراتيجية بين واشنطن وموسكو.

وأوضح المسؤول، وهو من وزارة الخارجية الأميركية وطلب عدم الكشف عن هويته، أن "الوفد الأميركي التقى اليوم بالوفد الروسي، وسيلتقي غدًا بالوفد الصيني، إلى جانب وفود أخرى"، مشيرًا إلى أن اجتماعات "تحضيرية" عُقدت في واشنطن مع عدد من الدول بعد انتهاء المعاهدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت معاهدة "نيو ستارت"، الموقّعة عام 2010 بين الولايات المتحدة وروسيا، تفرض قيودًا على عدد منصات إطلاق الصواريخ النووية الإستراتيجية والرؤوس الحربية المنتشرة. وانتهت صلاحيتها في الخامس من شباط/ فبراير، بعد عدم استجابة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمقترح روسي بتمديدها.

وفي هذا السياق، دعا ترامب إلى التفاوض على "معاهدة جديدة ومحسّنة وحديثة" مع موسكو، معتبرًا أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما تفاوضت على "نيو ستارت" بصورة "سيئة".

وسعت الولايات المتحدة منذ سنوات إلى إشراك الصين في أي ترتيبات مستقبلية للحد من التسلح النووي، غير أن بكين رفضت الانضمام إلى مفاوضات ثلاثية، مؤكدة أن ترسانتها النووية، رغم تطويرها، لا تزال محدودة مقارنة بترسانات القوى النووية الكبرى.

وخلال اجتماعات جنيف، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، كريستوفر ياو، إن "العيب الرئيسي" في معاهدة "نيو ستارت" يتمثل، على الأرجح، في عدم أخذها بالاعتبار ما وصفه بـ"التعزيز غير المسبوق والمتعمد والسريع وغير الشفاف للترسانة النووية الصينية".

وردًّا على ذلك، قال السفير الصيني في جنيف المكلّف بشؤون الحد من التسلح، شين جيان، إن "الترسانة النووية الصينية لا تُقارن بترسانات الدول التي تمتلك أكبر الترسانات النووية"، مضيفًا أنه "ليس من العدل ولا من المعقول ولا من الواقعي أن يُتوقع من الصين المشاركة في ما يُسمى بالمفاوضات الثلاثية".

وفي المقابل، لم تستبعد موسكو إجراء مناقشات تشمل بكين، لكنها ربطت ذلك بمشاركة فرنسا والمملكة المتحدة في أي صيغة تفاوضية مقبلة.

وقال المسؤول الأميركي إن ترامب يشجّع "المفاوضات متعددة الأطراف والحوار متعدد الأطراف حول الاستقرار الإستراتيجي ومفاوضات الحد من التسلح" بهدف التوصل إلى "اتفاق أفضل"، مشيرًا إلى أن واشنطن "لن تحصر نفسها في شكل معيّن من المفاوضات أو الحوار".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أجرت أيضًا نقاشات مع فرنسا والمملكة المتحدة في مناسبات سابقة.