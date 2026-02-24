إيران: مصرع 4 أشخاص في تحطّم مروحيّة عسكريّة

تحطمت مروحية لسلاح الجو الإيراني في سوق فاكهة بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان بسبب عطل فني، ما أدى إلى مقتل قائدها ومساعده واثنين من الباعة. فُتح تحقيق بالحادث، وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق، وسط تكرار الحوادث الجوية مؤخرا.

تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الإيراني، اليوم الثلاثاء، في سوق للفاكهة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت المحافظة في بيان إن المروحية تحطمت بمدينة دورجي "بسبب عطل فني"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف البيان أن قائد المروحية ومساعده إضافة إلى شخصين آخرين في السوق، لاقوا مصرعهم من جراء الحادث.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للحادث، فيما سيطرت فرق الإطفاء على الحريق الذي اندلع نتيجة تحطم المروحية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن الطيار ومساعده واثنين من بائعي الفاكهة قُتلوا في الحادث الذي عزته الوكالة إلى "عطل فني".

ووقع الحادث في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان.

وسجلت إيران الخاضعة لعقوبات دولية متعددة، في السنوات الأخيرة حوادث جوية عدة، ويشكو المسؤولون من صعوبة الحصول على قطع الغيار اللازمة لصيانة أسطولها الجوي المتقادم.

وقد تحطمت طائرة مقاتلة إيرانية الخميس، ما أسفر عن مقتل أحد الطياريّن اللذين كانا على متنها، خلال تدريب ليلي في محافظة همدان غرب البلاد، وفق ما ذكرت هيئة البث الإيرانية الرسمية.