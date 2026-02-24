انفجار في موسكو يودي بحياة شرطي وإصابات بضربات روسية على زابوريجيا الأوكرانية

وقع انفجار خارج محطة سافيولوفسكي في موسكو أسفر عن مقتل شرطي والمشتبه به الذي يعتقد أنه زرع العبوة، مع إصابة شرطيين آخرين، فيما فتحت السلطات تحقيقًا في محاولة قتل وحيازة متفجرات.

أفادت وكالات أنباء روسية بأن انفجارا وقع، فجر الثلاثاء، خارج محطة سافيولوفسكي للسكك الحديدية في موسكو، ما أسفر عن مقتل شرطي ومشتبه به يعتقد أنه زرع جهازا متفجرا، بالإضافة إلى إصابة شرطيين آخرين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأظهرت لقطات فيديو المشتبه به وهو يقترب من سيارة شرطة ويضع العبوة قبل انفجارها، فيما لقي المهاجم حتفه في مكان الحادث.

تضررت سيارة الشرطة بشدة جراء الانفجار، وطوقت السلطات المنطقة، فيما لم تعرف بعد دوافع الحادث أو نوع المتفجرات المستخدمة.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا رسميًا في محاولة قتل ضابط شرطة وحيازة عبوات ناسفة بطريقة غير قانونية، وسط مخاوف من تكرار حوادث مشابهة بعد تفجيرات سابقة شهدتها موسكو في كانون الأول/ ديسمبر 2025.

ضربات روسية بطائرات مسيرة تصيب خمسة في زابوريجيا وسط أضرار بمباني ومدنيين

أسفرت ضربات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا مساء الاثنين عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم طفل، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية الثلاثاء.

وأوضحت خدمة الطوارئ الحكومية أن الهجمات استهدفت مواقع عدة في وسط المدينة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتضرر مبانٍ مجاورة لمصنع أصابته إحدى الطائرات المسيرة، إضافة إلى أضرار بخمسة مبانٍ وسيارات أخرى في مناطق مفتوحة قرب الأحياء السكنية.

ونشرت فرق الطوارئ معدات إضافية لإخماد الحرائق وتقييم الأضرار، مؤكدة استمرار عمل جميع الخدمات في المواقع المتضررة.

وتتعرض زابوريجيا الواقعة على خط المواجهة الجنوبي لهجمات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ روسية، في وقت يحيي فيه الشعب الأوكراني الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي المستمر، الذي يعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الهجمات بعد غارات روسية يوم الإثنين نفسه أودت بحياة ثلاثة أشخاص في زابوريجيا وأوديسا.