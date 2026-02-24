ترامب يقول إنه أنهى عددا من الحروب.. فهل فعلها حقا؟

زعم الرئيس الأميركي أنه يستحق جائزة نوبل للسلام؛ لجهوده في إنهاء عدد من الحروب. وتبقى هذه المزاعم فقيرة إلى التوثيق؛ إذ بقيت أكثر هذه الصراعات بلا حلول، وشهد بعض الاتفاقات انتكاسات وعودة للقتال.

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارا بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام؛ بعد تدخله في ثمانية صراعات منذ توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير 2025. ونشرت وكالة "رويترز" تقريرا بشأن نجاعة تدخل ترامب، إذ لا تزال القضايا التي أشعلت عددا من هذه الصراعات بلا حلول، وشهدت أخرى انتهاكات متكررة للاتفاقيات، من بينها الخروقات الإسرائيلية المستمرة في غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفيما يلي بعض الصراعات الدولية التي تدخل فيها ترامب وفق التقرير:

إسرائيل وإيران وغزة

ترأّس ترامب الاجتماع الأول لمبادرته الخاصة، "مجلس السلام"، يوم الخميس الماضي، في محاولة لدفع اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع في غزة وإعادة إعمارها.

وشهد تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اتفاق إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من اتفاق توسط فيه ترامب، يشمل إطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق النار، ورغم ذلك استمر القتال.

ويُعدّ الاتفاق خطوة متقدمة في مسار إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني. سلّمت حماس بموجب المرحلة الأولى الأسرى الذين بحوزتها، فيما تستمر إسرائيل بخرق اتفاق الهدنة.

ولا يزال الطرفان متباعدَين بشأن قضايا رئيسية، منها نزع سلاح حماس ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب، وإنشاء قوة أمنية دولية في القطاع.

وبادر ترامب كذلك على توسيع نطاق "اتفاقيات إبراهيم"، وهي المبادرة التي أطلقها خلال ولايته الأولى بهدف دفع التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وسعى الرئيس الأميركي إلى فتح قناة تفاوضية مع إيران بشأن برنامجها النووي، إذ شنت إسرائيل حربا جوية على إيران في 13 حزيران/ يونيو، وضغطت على ترامب للانضمام إليها.

وفعل ترامب ذلك في 22 حزيران/ يونيو ، إذ قصف مواقع نووية إيرانية، وضغط لاحقا على إسرائيل وإيران للانضمام إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه قطر.

وصرح ترامب في ذلك الوقت، بأن المواقع النووية الرئيسية لإيران جرى تدميرها، ونفى التقارير التي أفادت بأن البرنامج تعرض لأضرار محدودة لا غير.

ورغم تصريحه، هدد ترامب، في الأسابيع الأخيرة، إيران بسبب برنامجها النووي وممارسات الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وأصدر أوامر بتعزيز القوات الأميركية في محيط إيران، والاستعداد لشن عملية جوية محتملة ضدها، يمكن أن تستمر عدة أسابيع.

مصر وإثيوبيا

يوجد خلاف طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، الداخل في عداد قضايا الأمن القومي لدى القاهرة، لما فيه من تهديد على حصتها من مياه النيل.

وعلق ترامب على هذا الشأن، في تموز/ يوليو، بقوله "نحن نعمل على حل هذه المشكلة، وسيتم حلها".

وتبع ذلك إدراج الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، مصر وإثيوبيا في قائمة الصراعات التي "أنهاها الرئيس".

ومن غير الواضح ما الذي يفعله ترامب بشأن هذه القضية، على الرغم من إعلانه أنه يريد جمع الطرفين معا لإجراء محادثات، وكرر ترامب كثيرا في تعليقاته العلنية مخاوف القاهرة.

وافتتح رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد السد في أيلول/ سبتمبر رغم اعتراضات السودان ومصر، ولقي ذلك تعهّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحماية مصالح بلاده.

أرمينيا وأذربيجان

جمع ترامب زعيمي أرمينيا وأذربيجان، في الثامن من آب/ أغسطس، لتوقيع إعلان مشترك يتعهدان فيه بالسعي إلى إقامة علاقات سلمية بين البلدين، اللذَين يعيشان على وقع خلاف ممتد منذ أواخر الثمانينيات.

وقال ترامب لاحقا في حديث إذاعي، "تعرفت على الجانبين من خلال التجارة. كنت أتعامل معهما قليلا، فقلت لهما 'لماذا تتقاتلان؟' ثم قلت 'لن أبرم اتفاقية تجارية إذا واصلتما القتال. هذا أمر جنوني'".

والتزم البلدان بوقف إطلاق النار في 2023، وأعلنا في آذار/ مارس أنهما اتفقا على نص مسودة اتفاق سلام، لكنهما لم يوقعا هذا الاتفاق.

ولا يرقى الإعلان الذي تلا ذلك بوساطة البيت الأبيض إلى مستوى معاهدة سلام رسمية، تفرض تعهدات ملزمة قانونا على كلا الجانبين. ولا تزال هناك قضايا عالقة، من بينها الجدل بشأن ما إذا كان الاتفاق يتطلب من أرمينيا تعديل دستورها.

وأبرم الزعيمان اتفاقيات اقتصادية مع واشنطن، تمنح الولايات المتحدة حقوق تطوير ممر عبور إستراتيجي عبر جنوب أرمينيا. وقالت إدارة ترامب، إن هذا سيفضي إلى زيادة صادرات الطاقة.

وكشفت وثائق صدرت في ذلك الوقت، أنّ الممر أطلق عليه اسم ترامب، وزار نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، كِلا البلدين في شباط/ فبراير، ووقّع شراكة إستراتيجية مع أذربيجان، واتفاقا نوويا مع أرمينيا.

كمبوديا وتايلاند

لا يزال التوتر سائدا بين تايلاند وكمبوديا، رغم وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه ترامب في وقت سابق.

وساعد ترامب في جلب تايلاند إلى المفاوضات بعدما تصاعد التوتر الذي طال أمده مع كمبوديا، في تموز/ يوليو، إلى صراع عسكري استمر خمسة أيام، وهو أعنف صراع بين البلدين منذ أكثر من عقد.

وتواصل ترامب مع رئيس الوزراء التايلاندي بالنيابة آنذاك، فومتام ويشاياتشاي، بعد يومين من اندلاع القتال على طول الحدود، وعلّق الاتفاقات التجارية مع البلدين حتى انتهاء الصراع.

وأشرف على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين في ماليزيا، في تشرين الأول/ أكتوبر، والذي انهار في غضون أسابيع قبل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار، في 27 كانون الأول/ ديسمبر.

​رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

شنت حركة "23 مارس" المتمردة المدعومة من رواندا هجوما خاطفا هذا العام، وباتت تسيطر الآن على أرض أكثر من أي وقت مضى من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأثار أحدث تقدم لها مخاوف من امتداد القتال إلى أجزاء أخرى في المنطقة.

وبضغط من ترامب، وقعت رواندا والكونغو اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة، في27 حزيران/ يونيو، غير أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

ودعا ترامب قادة الكونغو ورواندا، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، إلى حضور حدث في واشنطن في معهد للسلام، ووقّع الطرفان وثائق إضافية تؤكد التزامهما بخطة ترامب للسلام.

ورغم تلك الخطوات، استمر القتال.

ويقول رئيس الكونغو، فيليكس تشيسيكيدي، إن رواندا تنتهك التزاماتها، ويوفقه في ذلك وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو. وتنفي رواندا باستمرار دعمها لحركة "23 مارس"، رغم أن خبراء الأمم المتحدة وقادة الكونغو يختلفون معها في ذلك. وتوسطت قطر في محادثات منفصلة بين الكونغو وحركة "23 مارس".

وفي غضون ذلك، قال زعيم تحالف المتمردين الكونغوليين الذي يضم حركة "23 مارس"، إن الاتفاقية التى جرى توقيعها بشأن المعادن الحيوية، في كانون الأول/ ديسمبر، بين الكونغو وواشنطن غير دستورية، مما أثار شكوكا حول تنفيذها.

ويُعدّ هذا التمرد أحدث حلقة في صراع دام عقودا، تعود جذوره إلى الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994.

وحذر ترامب من فرض "عقوبات شديدة للغاية تشمل عقوبات مالية وغيرها"، في حالة انتهاك الاتفاق. وتسعى الولايات المتحدة إلى تأمين الوصول إلى مجموعة واسعة من المعادن الحيوية في الكونغو، في وقت تتنافس فيه مع الصين على السيطرة على الموارد الطبيعية.

الهند وباكستان

أعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم؛ من إمكان خروج الصراع عن السيطرة عندما اشتبكت الهند وباكستان، اللتان تمتلكان أسلحة نووية، في أيار/ مايو، بعد هجوم في الهند اتهمت باكستان بالمسؤولية عنه.

وبالتشاور مع ترامب، دفع روبيو وفانس المسؤولين الهنود والباكستانيين إلى تهدئة الوضع.

وأُعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار، في 10 أيار/ مايو، بعد أربعة أيام من القتال. ولكنّ الاتفاق لم يعالج سوى القليل من القضايا التي قسمت الهند وباكستان، اللتين خاضتا ثلاثة حروب كبرى منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947.

بعد أيام من وقف إطلاق النار، قال ترامب إنه استخدم التهديد بقطع العلاقات التجارية مع البلدين لضمان التوصل إلى الاتفاق. ونفت الهند أن تكون الضغوط الأميركية أدت إلى إبرام اتفاق، أو أن تكون التجارة عاملا في ذلك.

صربيا وكوسوفو

لا تزال العلاقات بين كوسوفو وصربيا متوترة، بعد مرور خمس سنوات على الاتفاقات التي توسط فيها ترامب مع كلا البلدين خلال ولايته الأولى، لتحسين العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقال ترامب دون تقديم أدلة، في حزيران/ يونيو، إنه "أنهى" الحرب بين البلدين خلال ولايته الأولى، مضيفا "سأصلح الأمور من جديد" خلال ولايته الثانية.

وأعلنت كوسوفو استقلالها في 2008، بعد نحو عقد من قصف حلف شمال الأطلسي القوات الصربية، لوقف عمليات القتل والتهجير التي تعرض لها الألبان خلال حرب 1998-1999.

ومع ذلك، لا تزال صربيا تعتبر كوسوفو جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ولم توقع الدولتان أي اتفاق سلام.

وسعى رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، إلى توسيع سيطرة الحكومة على الشمال، حيث يعيش نحو 50 ألف صربي يرفض الكثير منهم الاعتراف باستقلال كوسوفو.

وقالت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، في تموز/ يوليو إن ترامب منع "خلال الأسابيع القليلة الماضية" حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، ولم تذكر تفاصيل، في حين نفى الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، وجود أي تصعيد في الأفق.

روسيا وأوكرانيا

لم ينجح ترامب، الذي قال خلال حملته الانتخابية عام 2024 إنه قادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا في يوم واحد، حتى الآن في إنهاء الصراع المستمر منذ نحو أربع سنوات، والذي تقول التحليلات إنه خلّف أكثر من مليون قتيل وجريح.

وقال ترامب، في 18 آب/ أغسطس، "اعتقدت أن هذه ستكون واحدة من أسهل الحروب... لكنها في الواقع من أصعبها".

وتأرجحت مواقف ترامب بشأن أفضل طريقة لتحقيق السلام، بين الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والقول إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا رغم استمرار المعارك العنيفة، وفرض عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا في تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي الآونة الأخيرة، حاول ترامب الضغط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لقبول اتفاق لإنهاء الحرب، مما يثير قلق القادة الأوروبيين الذين يخشون أن يصب ذلك في مصلحة موسكو، ويزعزع استقرار القارة.

ولم تسفر المحادثات التي جرت في الأيام القليلة الماضية عن أي بوادر للتقدم.

كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

صرح ترامب سابقا برغبته في لقاء رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقال ترامب للصحافيين، في تشرين الأول/ أكتوبر، خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، "سنعود، وسنلتقي في وقت ما في المستقبل القريب مع كوريا الشمالية".

وعقد ترامب وكيم ثلاثة اجتماعات خلال ولاية ترامب الأولى، بين 2017 و2021. وتبادلا عدة رسائل وصفها ترامب بأنها "جميلة"، قبل أن تنهار الجهود الدبلوماسية غير المسبوقة بسبب مطالب الولايات المتحدة بأن يتخلى كيم عن أسلحته النووية.

ومنذ ذلك الحين، عززت كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية الأكبر حجما، ووسعت منشآتها النووية، وحصلت على دعم جديد من جيرانها. وفي ولاية ترامب الثانية، أقر ترامب بأن كوريا الشمالية "قوة نووية".

وقال كيم، في أيلول/ سبتمبر، إنه لا يوجد سبب لتجنب المحادثات مع واشنطن إذا تخلت عن مطالبها بأن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، فيما وافق ترامب على دعم سول في مساعيها للحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية للدفاع عن نفسها.