تقرير: أوروبا تعاني قصورًا واسعًا في المجال العسكري

تقرير "التوازن العسكري 2026" يخلص إلى أن الجيوش الأوروبية تواجه "أوجه قصور" في المعدات والجاهزية، في ظل تداعيات حرب أوكرانيا وضغوط أميركية لرفع الإنفاق الدفاعي.

أفاد تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، الثلاثاء، إلى أن أوروبا تعاني "أوجه قصور" في المجال العسكري، ينبغي معالجتها، ولا سيما في ما يتعلق بالتكيّف مع الابتكارات التكنولوجية التي برزت خلال الحرب في أوكرانيا خلال السنوات الأربع الماضية.

وجاء ذلك في نسخة عام 2026 من تقرير "التوازن العسكري"، الذي يصدره المعهد المتخصص في الدراسات العسكرية. وخلص التقرير إلى أن استراتيجية الأمن التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تدفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في سياساتها الدفاعية، سواء في أوروبا أو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي ما يتعلق بالإنفاق العسكري، أشار التقرير إلى أن أوروبا واصلت العام الماضي تسجيل "مستويات قياسية"، إذ بلغ الإنفاق 562.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12.6% على أساس سنوي. وجاء ذلك في وقت تعهّدت دول حلف شمال الأطلسي برفع ميزانياتها الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، تحت ضغط من ترامب.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 2.5% ليصل إلى 2630 مليار دولار. لكن التقرير أشار إلى أن وتيرة الارتفاع كانت أبطأ مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. وأوضح أن ذلك يعود جزئيًا إلى تراجع في الميزانية الأميركية، لا يُتوقّع أن يستمر.

ووفقًا للمعهد، تخطط إدارة ترامب لتجاوز عتبة التريليون دولار في عام 2026، للمرة الأولى. كما أشار التقرير إلى أن المخاوف من طموحات الصين الإقليمية دفعت دول المنطقة إلى تحديث جيوشها.

وفي ما يخص الحرب في أوكرانيا، صدر التقرير في الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي. ورأى أن من الصعب تخيّل نهاية سريعة للنزاع، لأن "أيا من الطرفين لا يبدو مستعدا لتعديل مواقفه بما يكفي".

وأشار إلى أنه رغم العقوبات الاقتصادية و"خسارة ألف قتيل يوميا"، ظلّت روسيا قادرة على "التكيّف وإعادة توليد قدراتها". واعتبر أن نتيجة النزاع ستتحدد إلى حد كبير بقرارات الدول الداعمة لموسكو وكييف.

وأوضح أن الطرفين يعتمدان بشكل متزايد على دعم خارجي بالأسلحة. وأشار التقرير إلى أن الحرب شكّلت حافزًا لتطوير سريع ومتواصل في التكنولوجيا والتكتيكات العسكرية.

ولفت إلى تطور لافت في مجالي الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، ذكر نجاح الهجوم الواسع بطائرات أوكرانية مسيّرة ضد سلاح الجو الروسي في حزيران/ يونيو 2025، في ما عُرف بعملية "سبايدر ويب".

وفي ما يتعلق بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، أشار التقرير إلى جهود لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة تهديدات محتملة.

وذكر من بين الأمثلة اختراقات الطائرات المسيّرة في بولندا في أيلول/ سبتمبر الماضي. وتناول مشروع "درع الشرق" الذي تطوّره بولندا. كما أشار إلى "خط دفاع البلطيق" لإقامة منشآت دفاعية حدودية. ولفت إلى دراسة إمكان العودة لاستخدام الألغام المضادة للأفراد.

وأشار التقرير إلى أن أوروبا والحلف يسعيان إلى تقليص الفجوة في مجال الطائرات المسيّرة الهجومية. كما يجري العمل على مشاريع لإنشاء "جدار" مضاد للمسيّرات.

وحذّر المعهد من أن الجيوش الأوروبية "غير مستعدة حاليا بما فيه الكفاية لمواجهة هجمات واسعة النطاق كالتي تواجهها أوكرانيا".

وأشار إلى وجود "العديد من الثغرات" في القدرات العسكرية التي ينبغي سدّها.

وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في حزيران/ يونيو الماضي إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي والصاروخي بنسبة 400%.

وفي الشرق الأوسط، قال التقرير إن إيران تعرّضت لـ"انتكاسات كبرى" في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن الضربات الأميركية والإسرائيلية في حزيران/يونيو الماضي ألحقت أضرارًا كبيرة بمنشآتها النووية والبالستية.

كما تحدّث عن إنهاك حلفائها، ومن بينهم حزب الله. ورأى المعهد أن هذه الصعوبات، إلى جانب التهديدات بشن ضربات أميركية جديدة، "تثير تساؤلات بشأن قدرة إيران على الاحتفاظ بدورها" الإقليمي.

أما الصين، فمثّلت ميزانيتها العسكرية 44% من إجمالي الإنفاق العسكري في آسيا عام 2025. وأشار التقرير إلى أن بكين عرضت طموحاتها خلال العرض العسكري الكبير في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأكدت خلاله امتلاكها قدرات نووية جوية وبحرية وبرية.

ولفت إلى أن حملات التطهير لمكافحة الفساد داخل الجيش الصيني لم تمنع بكين من "زيادة توغلاتها" الجوية قبالة تايوان. كما أشار إلى تصاعد التوترات مع اليابان. وتحدّث التقرير عن قلق غربي من احتمال اندلاع نزاع مفتوح مع بكين.